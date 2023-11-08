Три года без отпуска. Зачем авиакомпании хотят создать общий черный список дебоширов
Авиакомпании намерены объединить черные списки пассажиров
08 ноября 2023, 10:43, ИА Амител
Российские авиакомпании намерены создать единый черный список пассажиров, которые дебоширили (и не только) на борту самолета. Таким клиентам планируют запретить на несколько лет перелеты даже чартерными рейсами. О каких нарушениях идет речь и сколько будут действовать ограничения на поездки воздушным транспортом, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Что такое единый черный список пассажиров авиарейсов и разве его сейчас нет в России?
Начиная с июня 2018 года в России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, вместе с которыми у авиакомпаний появились свои черные списки. Попасть в один из них можно, например, за хулиганство на борту самолета, отказ от исполнения требований экипажа, который может перерасти в конфликт или угрозу безопасности полета. Согласно этим правилам, конкретный авиаперевозчик вправе отказать в перевозке клиенту, состоящему в его реестре недобросовестных пассажиров, сроком на один год.
Однако ничего не мешает дебоширам купить билет на рейс в другой авиакомпании, так как единого черного списка пассажиров, которые отличились неадекватным поведением на борту, в России не существует.
С предложением сформировать его еще несколько лет назад выступал "Аэрофлот", но общий список тогда так и не появился. Теперь этим вопросом вплотную занялась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщает "Коммерсант". Она уже направила в Минтранс новый проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП "Аэрофлота", который поддержали другие авиакомпании из ассоциации (в АЭВТ входит 23 перевозчика, включая S7, "Уральские авиалинии", Utair и др.).
Получается, авиакомпании будут обмениваться данными о пассажирах-дебоширах?
Да, если изменения в законодательство внесут, авиакомпании смогут обмениваться данными о пассажирах-нарушителях. Получат к общему черному списку нарушителей доступ и туроператоры, чтобы у дебоширов не оставалось лазеек в виде чартерных рейсов.
Также предлагается расширить состав нарушений, главные герои которых могут попасть в этот единый черный список. В частности, в него планируют вносить пассажиров за курение и мелкое хулиганство на борту.
Как говорится в пояснительной записке "Аэрофлота" к проектам изменений, "международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров". Так, нападение на члена экипажа в Италии влечет лишение свободы на три года, в CШA – до 20 лет. В Китае дебоширам запрещают услуги всех национальных авиаперевозчиков сроком на пять лет.
И сколько лет человек будет в этом черном списке?
Срок нахождения в едином черном списке российских авиакомпаний хотят увеличить до трех лет.
11:34:28 08-11-2023
Про дебоширов поддерживаю. А еще предлагаю пассажиров с маленькими детьми садить отдельно от остальных. Например в конце салона. Это не выносимо. Лететь 7 часов, а они орут со всех сторон, а мамашки даже не пытаются их успокоить.
11:44:45 08-11-2023
горожанка (11:34:28 08-11-2023) Про дебоширов поддерживаю. А еще предлагаю пассажиров с мале... Не просто отдельно, а пусть дома сидят лет до 10, поезд есть, теплоход. или покупают свой самолет.
12:14:04 08-11-2023
Гость (11:44:45 08-11-2023) горожанка (11:34:28 08-11-2023) Про дебоширов поддержи... Ну собсно о чем я и пишу. Родила - держи дома. До 10, а желательно до 18. Запретить выход на улицу, а то ведь начнут орать, бегать, и вообще. Чтобы дядям и тетям вокруг было максимально комфортно. Кстати, а что, в поезде орать можно?) И как быть с дядями, ссущими по кустам и орущими матом? Это, как я понимаю, другое дело?
12:21:48 08-11-2023
Гость (12:14:04 08-11-2023) Ну собсно о чем я и пишу. Родила - держи дома. До 10, а жела... Вот и я о том же. Матерящиеся пьяные мужики куда больше неприятны, чем кричащие дети.
14:46:54 08-11-2023
Гость (12:21:48 08-11-2023) Вот и я о том же. Матерящиеся пьяные мужики куда больше непр... Один матерящийся алкаш уже минус поставил. Не понравилась ему критика =)
11:48:06 08-11-2023
горожанка (11:34:28 08-11-2023) Про дебоширов поддерживаю. А еще предлагаю пассажиров с мале... Ну да, конечно. "Мамашкам" же в кайф ор слушать. У детей очень часто болят уши, отсюда и ор. Ну и отдельно доставило, конечно, ваше желание не видеть детей рядом. То есть рожать "клятые баппы" должны, а то Россиюшка вымрет. Но одновременно должны не отсвечивать ни будучи беременными, а то ишь, расползались, место им в транспорте уступай и вообще. Ни с детьми до 18 лет, а то жить мешают. А в 18 лет дети должны выходить на улицу сразу готовыми к военной службе и родам. Это, по-видимому, должно работать именно так? Ну или, как вариант, должны рожать сразу 18-летних и с автоматами. Даже странно, что при такой пропаганде ненависти к женщинам и детям у нас рождаемость падает, правда?
12:20:39 08-11-2023
горожанка (11:34:28 08-11-2023) Про дебоширов поддерживаю. А еще предлагаю пассажиров с мале... Дети еще ладно, куда неприятнее матерящиеся мужики в салоне. А еще вонючки, которые снимают обувь, а носки, видимо, меняют раз в год. Ну разваливающие ноги в разные стороны тоже неприятны, т.к. лезут своими ногами к тебе.
11:38:29 08-11-2023
Хорошая идея, столько неадеквата летает, понапьются и начинают исполнять
11:41:09 08-11-2023
Полностью поддерживаю ваше предложение, у меня тоже есть дети, но когда их поведение выходит за рамки, пытаюсь это пресечь, но есть такие мамки ребенок в самолете стоит на голове, а им плевать, наушники воткнут себе и хоть потоп
11:45:43 08-11-2023
странно, что давно такого не сделали!? а вообще, это вам не напоминает - социальный рейтинг?
12:25:02 08-11-2023
Отдельный самолет для полета с детьми, интересно они там быстро чекнутся.
12:52:04 08-11-2023
20 лет нар как в США и нечего с этим быдляком цацкаться! А то и медиков у нас можно дубасить. Вон в Яровом боксёр сломал нос фельдшеру на парковке, и все сглотнули.
14:22:22 08-11-2023
Когда бузить успевают в полёте? Сели-взлетели, водички попили-поели, в окошко взглянули-уже посадка-прилетели. А детишки малые кричат - так мы все практически и кричали, и в пелёнки гадили, и капризничали. Мне вот другое интересно - тех заболевших внезапно пассажиров, из-за которых дополнительные взлёт-посадку пришлось делать, тоже авиакомпании в свои "чёрные списки" занесут? Идиотизм же полнейший. Каждый, абсолютно каждый может попасть в конфликтную ситуацию, причём даже не по своей вине, они тоже окажутся под запретом? А не останутся ли ревнители порядка у разбитого корыта? При условии выбора авиакомпаний я всегда сделаю выбор (и делал прежде) в пользу зарубежной. Да, сегодня такого выбора нет, но вечно нынешние порядки длится не будут.
14:47:44 08-11-2023
Гость (14:22:22 08-11-2023) Когда бузить успевают в полёте? Сели-взлетели, водички попил... Хорошо, когда часа два в полете. А если 8-10 часов?