Три года без отпуска. Зачем авиакомпании хотят создать общий черный список дебоширов

Авиакомпании намерены объединить черные списки пассажиров

08 ноября 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские авиакомпании намерены создать единый черный список пассажиров, которые дебоширили (и не только) на борту самолета. Таким клиентам планируют запретить на несколько лет перелеты даже чартерными рейсами. О каких нарушениях идет речь и сколько будут действовать ограничения на поездки воздушным транспортом, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Что такое единый черный список пассажиров авиарейсов и разве его сейчас нет в России?

Начиная с июня 2018 года в России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, вместе с которыми у авиакомпаний появились свои черные списки. Попасть в один из них можно, например, за хулиганство на борту самолета, отказ от исполнения требований экипажа, который может перерасти в конфликт или угрозу безопасности полета. Согласно этим правилам, конкретный авиаперевозчик вправе отказать в перевозке клиенту, состоящему в его реестре недобросовестных пассажиров, сроком на один год.

Однако ничего не мешает дебоширам купить билет на рейс в другой авиакомпании, так как единого черного списка пассажиров, которые отличились неадекватным поведением на борту, в России не существует.

С предложением сформировать его еще несколько лет назад выступал "Аэрофлот", но общий список тогда так и не появился. Теперь этим вопросом вплотную занялась Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщает "Коммерсант". Она уже направила в Минтранс новый проект изменений в Воздушный кодекс и КоАП "Аэрофлота", который поддержали другие авиакомпании из ассоциации (в АЭВТ входит 23 перевозчика, включая S7, "Уральские авиалинии", Utair и др.).

Получается, авиакомпании будут обмениваться данными о пассажирах-дебоширах?

Да, если изменения в законодательство внесут, авиакомпании смогут обмениваться данными о пассажирах-нарушителях. Получат к общему черному списку нарушителей доступ и туроператоры, чтобы у дебоширов не оставалось лазеек в виде чартерных рейсов.

Также предлагается расширить состав нарушений, главные герои которых могут попасть в этот единый черный список. В частности, в него планируют вносить пассажиров за курение и мелкое хулиганство на борту.

Как говорится в пояснительной записке "Аэрофлота" к проектам изменений, "международная практика идет по пути более строгого наказания за противоправные действия деструктивных пассажиров". Так, нападение на члена экипажа в Италии влечет лишение свободы на три года, в CШA – до 20 лет. В Китае дебоширам запрещают услуги всех национальных авиаперевозчиков сроком на пять лет.

И сколько лет человек будет в этом черном списке?

Срок нахождения в едином черном списке российских авиакомпаний хотят увеличить до трех лет.