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Сертификаты на товары для новорождённых: когда их введут и кому будут выдавать?

На средства сертификата можно будет приобрести товары для малыша

05 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: www.pexels.com/ru-ru/photo/6134
Фото: www.pexels.com/ru-ru/photo/6134

В понедельник, 5 июня, депутаты внесут в Госдуму законопроект о введении сертификата на приобретение товаров первой необходимости новорождённым. Об этом рассказал в своём Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Кто и на каких условиях сможет получить сертификат в случае принятия законопроекта – в материале amic.ru.

1

Кому будут выдавать сертификаты на новорождённых, если примут законопроект?

В случае принятия законопроекта сертификаты на новорождённых будут выдавать малоимущим семьям с доходом, не превышающим величину двух прожиточных минимумов, установленную в регионе.

При этом доход семьи, по законопроекту, будут рассчитывать исходя из доходов всех её членов в течение 12 месяцев до подачи заявления.

2

На какую сумму будет сертификат?

Пока не уточняется.
3

На что можно будет потратить сертификат?

Полного списка вещей, на которые можно будет потратить сертификат, пока нет. Но сообщается, что это товары первой необходимости, среди которых детская коляска, одежда и гигиенические принадлежности.

Перечень таких предметов составит профильное ведомство, которое определит кабмин.

4

Когда хотят выдавать сертификаты на товары для новорождённых?

В случае принятия проекта закон должен заработать с января 2024 года.
5

Где можно будет подать заявление на сертификат?

На "Госуслугах", в МФЦ или через уполномоченный орган, который определит правительство.
Фото: pixabay.com

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Комментарии 4

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Гость

16:44:27 05-06-2023

То есть больничные и пособие по рождению ребенка тоже включат с доход? Умно.....

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Гость

08:58:21 06-06-2023

Кгхм... Ребята, а на что такая семья будет содержать ребенка дальше? Два прожиточных минимуму на семью, серьезно?

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гость

11:56:56 06-06-2023

закидайте меня камнями - но блин какие новорожденные малоимущим???? да и в наше время - быть малоимущим , если есть голова и руки - ну нереально. Всегда можно найти заработок. А если ты недотепа , то и нефиг размножаться. Еще блин приданое им всей страной собирайте ....

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гость

09:48:19 07-06-2023

а если тупо не работали , без причины , оба или один ктото , дохода то нет ? То это как учитываться будет? Просто человек проосидел дома потому что не хотел работать, потом забеременел. И Тут тоже надо из налогов таким тунеядцам сувать?

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