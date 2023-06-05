Сертификаты на товары для новорождённых: когда их введут и кому будут выдавать?
На средства сертификата можно будет приобрести товары для малыша
05 июня 2023, 16:15, ИА Амител
В понедельник, 5 июня, депутаты внесут в Госдуму законопроект о введении сертификата на приобретение товаров первой необходимости новорождённым. Об этом рассказал в своём Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Кто и на каких условиях сможет получить сертификат в случае принятия законопроекта – в материале amic.ru.
Кому будут выдавать сертификаты на новорождённых, если примут законопроект?
В случае принятия законопроекта сертификаты на новорождённых будут выдавать малоимущим семьям с доходом, не превышающим величину двух прожиточных минимумов, установленную в регионе.
При этом доход семьи, по законопроекту, будут рассчитывать исходя из доходов всех её членов в течение 12 месяцев до подачи заявления.
На какую сумму будет сертификат?
На что можно будет потратить сертификат?
Полного списка вещей, на которые можно будет потратить сертификат, пока нет. Но сообщается, что это товары первой необходимости, среди которых детская коляска, одежда и гигиенические принадлежности.
Перечень таких предметов составит профильное ведомство, которое определит кабмин.
16:44:27 05-06-2023
То есть больничные и пособие по рождению ребенка тоже включат с доход? Умно.....
08:58:21 06-06-2023
Кгхм... Ребята, а на что такая семья будет содержать ребенка дальше? Два прожиточных минимуму на семью, серьезно?
11:56:56 06-06-2023
закидайте меня камнями - но блин какие новорожденные малоимущим???? да и в наше время - быть малоимущим , если есть голова и руки - ну нереально. Всегда можно найти заработок. А если ты недотепа , то и нефиг размножаться. Еще блин приданое им всей страной собирайте ....
09:48:19 07-06-2023
а если тупо не работали , без причины , оба или один ктото , дохода то нет ? То это как учитываться будет? Просто человек проосидел дома потому что не хотел работать, потом забеременел. И Тут тоже надо из налогов таким тунеядцам сувать?