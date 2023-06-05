На средства сертификата можно будет приобрести товары для малыша

05 июня 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: www.pexels.com/ru-ru/photo/6134

В понедельник, 5 июня, депутаты внесут в Госдуму законопроект о введении сертификата на приобретение товаров первой необходимости новорождённым. Об этом рассказал в своём Telegram-канале замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Кто и на каких условиях сможет получить сертификат в случае принятия законопроекта – в материале amic.ru.

1 Кому будут выдавать сертификаты на новорождённых, если примут законопроект? В случае принятия законопроекта сертификаты на новорождённых будут выдавать малоимущим семьям с доходом, не превышающим величину двух прожиточных минимумов, установленную в регионе. При этом доход семьи, по законопроекту, будут рассчитывать исходя из доходов всех её членов в течение 12 месяцев до подачи заявления.

2 На какую сумму будет сертификат? Пока не уточняется.

3 На что можно будет потратить сертификат? Полного списка вещей, на которые можно будет потратить сертификат, пока нет. Но сообщается, что это товары первой необходимости, среди которых детская коляска, одежда и гигиенические принадлежности. Перечень таких предметов составит профильное ведомство, которое определит кабмин.

4 Когда хотят выдавать сертификаты на товары для новорождённых? В случае принятия проекта закон должен заработать с января 2024 года.