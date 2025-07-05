Серышева и Мантурова впечатлили темпы модернизации предприятий ОПК в Алтайском крае

Политики совершили рабочую поездку в регион

05 июля 2025, 14:30, ИА Амител

Фото предоставлено пресс-службой полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе / altairegion22.r

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе рабочей поездки посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.

Как сообщили в правительстве региона, гости оценили модернизацию производственной базы, которая позволит повысить качество продукции, увеличить производительность труда и создать до 1000 новых рабочих мест.

Денис Мантуров обратил особое внимание руководства предприятия и региональных властей на необходимость обеспечения предприятия кадрами.

Анатолий Серышев, как отмечается, "в целом позитивно оценил организацию работы по удовлетворению кадровой потребности предприятий в Алтайском крае". По его словам, в регионе выстроили необходимое взаимодействие между предприятиями ОПК и органами власти: ведут обучение персонала, улучшают транспортную доступность мест работы, реализуют другие меры поддержки.

В рамках поездки также прошло заседание рабочей группы по реализации задач, поставленных указом президента № 390 о координации работы ОПК. На мероприятии обсудили поддержку предприятий, выполняющих гособоронзаказ, а также уделили особое внимание кадрам и ресурсам для инвестпроектов, реализуемых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.