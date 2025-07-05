Серышева и Мантурова впечатлили темпы модернизации предприятий ОПК в Алтайском крае
Политики совершили рабочую поездку в регион
05 июля 2025, 14:30, ИА Амител
Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и первый вице-премьер Денис Мантуров в ходе рабочей поездки посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае.
Как сообщили в правительстве региона, гости оценили модернизацию производственной базы, которая позволит повысить качество продукции, увеличить производительность труда и создать до 1000 новых рабочих мест.
Денис Мантуров обратил особое внимание руководства предприятия и региональных властей на необходимость обеспечения предприятия кадрами.
Анатолий Серышев, как отмечается, "в целом позитивно оценил организацию работы по удовлетворению кадровой потребности предприятий в Алтайском крае". По его словам, в регионе выстроили необходимое взаимодействие между предприятиями ОПК и органами власти: ведут обучение персонала, улучшают транспортную доступность мест работы, реализуют другие меры поддержки.
В рамках поездки также прошло заседание рабочей группы по реализации задач, поставленных указом президента № 390 о координации работы ОПК. На мероприятии обсудили поддержку предприятий, выполняющих гособоронзаказ, а также уделили особое внимание кадрам и ресурсам для инвестпроектов, реализуемых на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
16:28:05 05-07-2025
Если так всё хорошо у оборонки, то почему последние дивиденды Транссмаш выплачивал в 90х годах мукой ?
18:23:07 05-07-2025
Два дня без мобильного интернета вся промзона была.
05:57:38 06-07-2025
Показуха, как в Журавликах, анти ка и красивые, а в действительности не работает оборудование
07:32:53 06-07-2025
Да уж.
10:07:10 06-07-2025
Который справа с открытым ртом, на весёлого молочника Джастаса похож. Бородку бы ему ещё.
Да и вся эта "рабочая поездка" больше на цирковую прогулку похожа.