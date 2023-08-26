Здание будет скрыто от проезжей части "забором" из деревьев

26 августа 2023, 11:29, ИА Амител



















Проект здания ул. Кулагина, 40 / Фото: "Мастерская Золотова"

Одноэтажное офисное здание запроектировали на ул. Кулагина, 40. Еще несколько лет назад на площадке находился аварийный дом, который снесли. Проект здания презентовал на градсовете архитектор Владимир Золотов.

По его словам, окружение площадки – это бывшее здание ДК, которое сейчас перепрофилировано в торговый центр: там находится супермаркет "Лента" и другие магазины. Чуть дальше – два многоквартирных дома, все остальное – производственно-коммунальная зона.

Окружение площадки на ул. Кулагина, 40 / Фото: "Мастерская Золотова"

"Раньше рядом находились аварийные двухэтажные здания, сейчас они разрушены. Наша площадка свободна от застройки, участок сложной формы. Территория за нашей площадкой свободная, заросшая, никак не оформлена. Удалось приобрести участок в такой конфигурации. Вокруг стоят приличные коттеджи, выкупать землю, укрупнять и наращивать этажность пока нет возможности нет", – сообщил Владимир Золотов.

Площадь участка составляет 16 соток, здесь предусмотрен сквозной проезд и парковка на семь машино-мест.

Архитектор сообщил, что на территории площадки вдоль ул. Кулагина растут деревья и кустарники, которые решено сохранить. Поэтому парковки у проезжей части не предусмотрено.

Исполнительный директор Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин отметил, что архитектура объекта не "тянет" на офисный центр. Владимир Золотов ответил, что любое здание является универсальным.

"У нас деловое управление, какая-то фирма может сесть в этом удаленном от центре районе. Магазины есть в ДК", – сказал он.

Проект здания ул. Кулагина, 40 / Фото: "Мастерская Золотова"

Член градсовета Евгений Носенко похвалил проект и его локацию. По его мнению, новое строительство оживит забытый микрорайон.

"Раньше это была крайняя точка, даже таксисты не ездили, это был тупик всей жизни. Сейчас будет улучшение. Конечно, одобрить, для Восточного это прекрасно", – сказал он.

Комиссия с ним согласилась и проект согласовали.