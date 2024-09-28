Серый снова в моде. Стало известно, каких котов забирают из приютов чаще

"Пятерочка" подвела итоги совместного проекта с приютами "Будьте с котиками".

28 сентября 2024, 07:27, ИА Амител

Серый кот / Фото: unsplash.coim

Россияне чаще забирают из приютов серых котов. Таким наблюдением поделилась "Пятерочка", которая подвела итоги совместного проекта с приютами "Будьте с котиками".

Организаторы изучили фотографии котиков, которые обрели дом. Они обратили внимание, что чаще всего люди выбирают серых пушистиков. В тройку лидеров также вошли черные и рыжие питомцы.

Сама инициатива возникла благодаря коту Пепе: его заметили в соцсетях в магазине в фирменной жилетке "Пятерочки". В результате сеть запустила конкурс и обещала подарить точно такие же жилетки для хвостатых всем тем, кто возьмет себе котика из приюта для бездомных животных. В программе участвовали приюты по всей России, в том числе и барнаульская "Ласка".

"Выбор котика – это действительно очень личный процесс. Здесь важно, чтобы произошел тот самый особенный контакт между будущим хозяином и его пушистым другом. За время нашего сотрудничества с "Пятерочкой" мы наблюдали множество таких трогательных моментов. Радует, что никто из пришедших к нам не ушел с пустыми руками", – рассказали в приюте из Алтайского края.

Глава департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций торговой сети "Пятерочка" Екатерина Фролова отметила, что забота о животных – это не просто ответственность, но и источник искренней радости для многих людей. По этой причине ретейлер и далее будет поддерживать сотрудничество с приютами.