В Барнауле сгорел приют для кошек "Бусинка". Удалось спасти более 700 животных
Более двух часов продолжалась эвакуация питомцев и полное тушение пожара
11 сентября 2024, 10:30, ИА Амител
В Барнауле во время пожара в приюте для бездомных животных "Бусинка" спасены более 700 животных, к сожалению, несколько кошек погибли, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Огонь на 150 "квадратах" потушили оперативно. Причина происшествия устанавливается. Нам важна каждая жизнь!" – рассказали в ведомстве.
Как уточнили на странице "Бусинки" во "ВКонтакте", пожар начался во вторник, 10 сентября, в 19:45. Сотрудники не могли самостоятельно потушить возгорание, поскольку рядом находились горючие материалы. Сразу же вызвали пожарных и обзвонили всех волонтеров и друзей приюта.
"Рассказать сейчас подробности довольно сложно, вчера была безумно стрессовая ситуация для всех. Руководители сразу же начали эвакуацию кошек с первого этажа, несмотря на сильное задымление в первые минуты и большое распространение огня. В первые десять минут удалось выпустить из здания и вынести на руках порядка 50 кошек. Все сильно осложнялось тем, что было много кошек в клетках, и диких. Кого-то просто выпускали на улицу через окна и дверь, кого-то бегом несли в машины и соседнее здание", – отметили в приюте.
Приехавшие спасатели параллельно с тушением пожара, который очень быстро распространялся по потолку первого этажа, также начали эвакуировать кошек. Более двух часов продолжалась эвакуация животных и полное тушение пожара.
"К огромному сожалению, спасти девять кошек не удалось. Это огромное горе и потеря для нас, и мы навсегда останемся в глубоком чувстве вины за то, что не успели. Мысли очень сумбурны, очень тяжело собраться после такого потрясения. Больше 20 кошек были выпущены и от страха убежали, несколько кошек находятся в клиниках. Вчера на место приезжали врачи "АльфаВета" для оценки состояния и назначения терапии нуждающимся. Семь кошек в кислородной камере, надышались угарным газом", – рассказали в приюте.
Сильно пострадали две комнаты, обгорели стены и потолок, выбиты окна, снесены двери. Все помещения в копоти. Огонь повредил много клеток, расплавил поддоны. Сегодня сотрудники "Бусинки" начали оценивать масштабы ущерба.
Любую помощь (и физическую, и финансовую) можно предложить по номеру: 8-913-085-54-49.
10:38:37 11-09-2024
Любую помощь (и физическую, и финансовую) (С)
Щаааас!!!! Пусть гуляют на воле. Они вас не просили их в клетки сажать.
10:50:37 11-09-2024
Гость (10:38:37 11-09-2024) Любую помощь (и физическую, и финансовую) (С)Щаааас!!!! ... ты нормальный? Почитай что они делают и какую помощь оказывают
10:56:16 11-09-2024
Гость (10:50:37 11-09-2024) ты нормальный? Почитай что они делают и какую помощь оказыва... Какую помощь - если сборы средств не на расчетный счёт организации? Себе в карман?
11:08:18 11-09-2024
Сбор на номер т.- мошеничество (10:56:16 11-09-2024) Какую помощь - если сборы средств не на расчетный счёт орган... Каждый думает по своей испорченности ! Ты перечисли , а все остальное уже ни их совести будет себе в карман или на нужды приюта.
13:22:59 11-09-2024
Сбор на номер т.- мошеничество (10:56:16 11-09-2024) Какую помощь - если сборы средств не на расчетный счёт орган... Вам никто не мешает перечислить на счет организации, в чем проблема?
11:02:55 11-09-2024
Гость (10:50:37 11-09-2024) ты нормальный? Почитай что они делают и какую помощь оказыва... а это один из местных живодеров, наверное.
17:11:40 11-09-2024
Элен без ребят (11:02:55 11-09-2024) а это один из местных живодеров, наверное....
Нет. Это внутренние разборки так называемых зоозащитников. Владелицы всяческих передержек. Не поделили деньги - всего лишь! Вот так банально, но опять страдают животные.
11:08:11 11-09-2024
Гость (10:38:37 11-09-2024) Любую помощь (и физическую, и финансовую) (С)Щаааас!!!! ... Поджигатель?
11:46:09 11-09-2024
Гость (11:08:11 11-09-2024) Поджигатель?... Почти. Я предпочитаю перечислять деньги мобилизованным на СВО,а кошки пусть живут в природе-они для этого созданы. Но вам, из-за узколобости, всего этого не понять
12:53:22 11-09-2024
Гость (11:46:09 11-09-2024) Почти. Я предпочитаю перечислять деньги мобилизованным на СВ... Вот дурак.
Ну, посади себЯ на помойку, где даже крыс нет уже зимой и посиди с месяцок. Люди созданы для природы, а не в квартире сидеть(по твоей логике)
13:02:55 11-09-2024
Гость (12:53:22 11-09-2024) Вот дурак. Ну, посади себЯ на помойку, где даже крыс... Человек перечисляет деньги на СВО, но для вас он дурак, потому что надо на кошек.
А не подпадаете ли вы под определение инагент?
13:27:02 11-09-2024
Musik (13:02:55 11-09-2024) Человек перечисляет деньги на СВО, но для вас он дурак, пото... В любой непонятной ситуации упоминай СВО? Человек пишет "Щаааас!!!! Пусть гуляют на воле. Они вас не просили их в клетки сажать." Умный что ли?) Эти кошки давно не приспособлены к жизни "на воле". Он бы еще мопсов и тоев выпустить предложил. Или коров - в лес с волками.
13:50:32 11-09-2024
Гость (13:27:02 11-09-2024) В любой непонятной ситуации упоминай СВО? Человек пишет "Щаа... Ваша позиция понятна.
Комментировать не буду - вы в режиме мирного времени живете. Кошечки, собачки, айфончики... Ок.
20:37:45 11-09-2024
Musik (13:50:32 11-09-2024) Ваша позиция понятна. Комментировать не буду - вы в режи... А вам не встречалась информация, когда бойцы СВО спасали животных ТАМ?
14:18:25 11-09-2024
Гость (13:27:02 11-09-2024) В любой непонятной ситуации упоминай СВО? Человек пишет "Щаа... Так вы веган? Мясо никакое не едите? Говорят без мяса люди тупеют.Правда?
14:53:48 11-09-2024
Гость (14:18:25 11-09-2024) Так вы веган? Мясо никакое не едите? Говорят без мяса люди т... Ну точно ума палата. Как, ну как из моего сообщения можно сделать такой вывод?
14:17:55 13-09-2024
Musik (13:02:55 11-09-2024) Человек перечисляет деньги на СВО, но для вас он дурак, пото... Отвечаю на его вопрос!!!
Он ничего не писал про сво-это раз.
Во-вторых, если он перечисляет, это не значит, что нужно быть падлой в других вопросах.
Фу
10:57:03 11-09-2024
Небыло печали. Коты курили в неположеном месте или кот-бегемот примус чинил?
11:53:13 11-09-2024
Гость (10:57:03 11-09-2024) Небыло печали. Коты курили в неположеном месте или кот-бегем... Смех смехом, а коты запросто могут устроить пожар. У соседей был кот, который не любил пылесос. Возмущался, если включали. Но хозяйка не слушалась, запитывала через удлинитель адскую машинку и шуровала щеткой по всем углам. Кот не выдержал, подбежал к лежащему на полу сетевому фильтру и нассал . Внутри замкнуло, «пилот» загорелся . Хорошо, хозяйка сразу увидела пламя и обесточила. Если в доме есть кошачьи, надо не допускать их контакта с электричеством, уходя из дома убирать из доступа включенные электроприборы.
13:23:11 11-09-2024
Гость (11:53:13 11-09-2024) Смех смехом, а коты запросто могут устроить пожар. У соседей... А что с самим котом случилось,неужели всё обошлось?220 не шутка в некоторых особенных случаях
14:30:18 11-09-2024
Гость (13:23:11 11-09-2024) А что с самим котом случилось,неужели всё обошлось?220 не ш... С котом всё норм, хозяйку отпаивали валерьянкой)))
17:38:02 15-09-2024
Гость (10:57:03 11-09-2024) Небыло печали. Коты курили в неположеном месте или кот-бегем... Не было печали, потом вас зачали
11:05:16 11-09-2024
какой кошмар :(
11:17:43 11-09-2024
- "Это огромное горе и потеря для нас" Когда в таких случаях сгорают люди, таких слов не говорят.
11:47:25 11-09-2024
Гость (11:17:43 11-09-2024) - "Это огромное горе и потеря для нас" Когда в таких случаях... да некоторые люди что .. на блюде.
11:22:36 11-09-2024
как бы это не было кощунственным, но если бы не спасали, то на 700 несчастных животных сало бы меньше.
13:49:47 11-09-2024
Гость (11:22:36 11-09-2024) как бы это не было кощунственным, но если бы не спасали, то ... То есть мучительная смерть в огне лучше жизни с вполне вероятным последующим пристройством? Да вы гуманист, однако. Кстати, дети в детдомах тоже не сильно счастливы. Да и старики в интернатах. За них тоже решите, жить им или умереть, чтобы не мучиться?
15:13:45 11-09-2024
Гость (13:49:47 11-09-2024) То есть мучительная смерть в огне лучше жизни с вполне вероя... В этом есть зерно разума.
11:34:52 11-09-2024
неужто поджог??
11:49:59 11-09-2024
Видимо пожарной сигнализации не было, средства пожаротушения тоже отсутствовали и поскольку рядом находились горючие материалы самостоятельно потушить не удалось.
11:58:35 11-09-2024
И куда они теперь? холодно ужн
12:00:03 11-09-2024
Дело каждого- помогать или гундеть в комментах. Жизнь всё расставит по местам... Я перевёл.
12:05:44 11-09-2024
Судя по минусовке-одни зоофилы в чате!!!
12:56:56 11-09-2024
Гость (12:05:44 11-09-2024) Судя по минусовке-одни зоофилы в чате!!!... Зоофилы???? ( ну, если всё так, то подсказка-почитац хоть в поисковике!!!!)
Ты знаешь вообще, что пишешь????
Уйди в психушку
12:22:15 11-09-2024
В чате как раз люди, которым не чуждо человеческое: помогать, сочувствовать и сопереживать. Не "зоофилы" - проходите мимо молча.
12:49:05 11-09-2024
Люди, которые пишут эти комментарии, вы НИЧЕГО не знаете)) Не знаете того, что те кто люди, которые так или иначе связаны с приютом "Бусинка", те волонтеры, которые помогают в содержании этих бездомных животных, они всю душу вкладывают в каждое животное, выхаживают больных, раненых животных. Из последних сил заботятся, ухаживают и переживают за жизнь КАЖДОГО животного, будь то кошка или собака. Пожар - это большая беда, это горе для всех. И приюту одному с этой бедой не справиться.. А тому, кто написал про "пусть гуляют на воле" скажу следующее - "Мы в ответе за тех, кого приручили!!!". И пусть вам будет стыдно за написанные слова))
14:31:45 11-09-2024
Гость (12:49:05 11-09-2024) Люди, которые пишут эти комментарии, вы НИЧЕГО не знаете)) Н... " Из последних сил заботятся, "......Падая от напряжения, спотыкаясь от усталости, теряя сознание от недоедания и невероятного стресса, круглые сутки, семь дней в неделю, 365 дней году.
13:27:17 11-09-2024
жалко что сгорел не питомник волкособов вместе с волкособами
Котики то безобидные в отличие от ...
14:02:32 11-09-2024
Жесть...
Я и не думал, что есть настолько больные люди!
Чтобы знали, как правильно разводить кошек - 2 кошки на ведро воды.
14:22:13 11-09-2024
жалко что сгорел не питомник волкособов----- жалко, что понимание того, что вы здесь пишете, приходит к вам только тогда, когда с вами самими подобное случается.
14:39:30 11-09-2024
И что дальше? Будет ли какое то разбирательство по чьей халатности это произошло? Будут ли проверять были ли установлены пожарные сигнализации и были ли предприняты какие либо необходимые противопожарные меры? Виновных в халатности найти и наказать
14:41:38 11-09-2024
Сайт стал поуши в рекламе всякого мошенничества, не заходил лет 5, стало гораздо похужее чейто...
14:53:41 11-09-2024
Посмотрите лучше на флайтрадаре, какой самолёт сегодня у нас работает!
15:11:21 11-09-2024
Гость (14:53:41 11-09-2024) Посмотрите лучше на флайтрадаре, какой самолёт сегодня у нас... А вот туплю?
16:14:27 11-09-2024
Musik (15:11:21 11-09-2024) А вот туплю? ... RA-02814 Облётчик аэродромного оборудования. Снова в воздухе, ответчик включен.
19:49:42 11-09-2024
Гость (16:14:27 11-09-2024) RA-02814 Облётчик аэродромного оборудования. Снова в воздухе... Снова туплю - а при чем тут кошаки горелые.??
15:12:51 11-09-2024
бедные животинки. им и так не повезло в жизни, еще и такая беда приключилась. сочувствую и соболезную. а придурки, пишущие гадости, так это ведь убогие люди, их пожалеть нужно...
15:32:03 11-09-2024
Гость (14:02:32 11-09-2024) Жесть...Я и не думал, что есть настолько больные люди!
19:15:30 11-09-2024
Первая мысль: постарались конкуренты. Так-то вроде ничего плохого про Бусинку не слышно. Вроде найденных домашних кошек их хозяевам не продают за деньги.
09:19:56 13-09-2024
Случайно наткнулась на этот сайт, читаю и поражаюсь на сколько некоторые люди стали равнодушны и злы. Да, мужчины СВО рискуют своими жизнями ради нас всех и пока ещё нашего мирного сосуществования, они всегда будут героями для России, но животные - это беззащитные существа, которым необходима поддержка и забота НАС ЛЮДЕЙ! "Мы в ответе за тех, кого приручили". И огромное спасибо тем, чьё сердце и душа настолько больши, что ухаживают, дарят своё время, теплоту собакам и кошкам. Просто надо оставаться человеком, вот и всё, а не меркантильными,жадными, диванными критиками...