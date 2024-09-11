Более двух часов продолжалась эвакуация питомцев и полное тушение пожара

11 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Пожар в приюте "Бусинка" / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

В Барнауле во время пожара в приюте для бездомных животных "Бусинка" спасены более 700 животных, к сожалению, несколько кошек погибли, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Газодымозащитники МЧС России вынесли на руках кошек и собак на свежий воздух. Огонь на 150 "квадратах" потушили оперативно. Причина происшествия устанавливается. Нам важна каждая жизнь!" – рассказали в ведомстве.

Как уточнили на странице "Бусинки" во "ВКонтакте", пожар начался во вторник, 10 сентября, в 19:45. Сотрудники не могли самостоятельно потушить возгорание, поскольку рядом находились горючие материалы. Сразу же вызвали пожарных и обзвонили всех волонтеров и друзей приюта.

"Рассказать сейчас подробности довольно сложно, вчера была безумно стрессовая ситуация для всех. Руководители сразу же начали эвакуацию кошек с первого этажа, несмотря на сильное задымление в первые минуты и большое распространение огня. В первые десять минут удалось выпустить из здания и вынести на руках порядка 50 кошек. Все сильно осложнялось тем, что было много кошек в клетках, и диких. Кого-то просто выпускали на улицу через окна и дверь, кого-то бегом несли в машины и соседнее здание", – отметили в приюте.

Приехавшие спасатели параллельно с тушением пожара, который очень быстро распространялся по потолку первого этажа, также начали эвакуировать кошек. Более двух часов продолжалась эвакуация животных и полное тушение пожара.

"К огромному сожалению, спасти девять кошек не удалось. Это огромное горе и потеря для нас, и мы навсегда останемся в глубоком чувстве вины за то, что не успели. Мысли очень сумбурны, очень тяжело собраться после такого потрясения. Больше 20 кошек были выпущены и от страха убежали, несколько кошек находятся в клиниках. Вчера на место приезжали врачи "АльфаВета" для оценки состояния и назначения терапии нуждающимся. Семь кошек в кислородной камере, надышались угарным газом", – рассказали в приюте.

Сильно пострадали две комнаты, обгорели стены и потолок, выбиты окна, снесены двери. Все помещения в копоти. Огонь повредил много клеток, расплавил поддоны. Сегодня сотрудники "Бусинки" начали оценивать масштабы ущерба.

Любую помощь (и физическую, и финансовую) можно предложить по номеру: 8-913-085-54-49.