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Сестра Тиммы: обещанные Седоковой деньги на похороны так и не поступили

По ее словам, певица также запросила управление над его счетами в США

09 января 2025, 11:52, ИА Амител

Анна Седокова / Фото: vk.com/annsedokova
Анна Седокова / Фото: vk.com/annsedokova

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не получила от певицы Анны Седоковой деньги, обещанные на похороны спортсмена. Как сообщает "Лента.ру", об этом в соцсетях рассказала сестра покончившего с собой, Лелде Жандецка.

По ее словам, исполнительница предложила взять на себя расходы на похороны, однако деньги все еще не поступили.

"Кроме того, в этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата", – добавила Жандецка, пообещав раскрыть подробности позднее.

Напомним, Тимму нашли мертвым в Москве 17 декабря. Причиной ухода из жизни стало самоубийство. На его телефоне было сообщение, в котором баскетболист попросил позвонить Седоковой, – суд развел их незадолго до происшествия, 9 декабря.

Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге. Седокова не присутствовала на церемонии прощания.

Происшествия культура

Комментарии 7

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Гость

11:55:36 09-01-2025

ну не перевела и что??

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Musik

12:21:50 09-01-2025

Жаднецка же?

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Гость

12:22:22 09-01-2025

Господи, сколько же можно, вынесли на всю страну свои семейные терки, ну неужели кому-то интересна эта возня? Каждый день мелькает это семейство в новостях, самим-то не надоело?

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Гость

12:59:26 09-01-2025

Гость (12:22:22 09-01-2025) Господи, сколько же можно, вынесли на всю страну свои семейн... И правда! Лучше еще одну новость про Женю Трофимова и комнату культуры запилить))

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Гость

12:28:18 09-01-2025

Не понимаю, зачем занимаясь любимым делом и получая за это хорошую зарплату, связываться с содержанкой из мск, которая всегда в состоянии - за счёт кого бы пожиыиться, расплачиваясь своими, уже не новыми, активами.

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Гость

12:37:46 09-01-2025

А что они хотели от переобутой хохлушки ?

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Гость

16:07:49 09-01-2025

Седокова все выхи НГ была на Манжероке! какие деньги?

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