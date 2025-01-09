Сестра Тиммы: обещанные Седоковой деньги на похороны так и не поступили

По ее словам, певица также запросила управление над его счетами в США

09 января 2025, 11:52, ИА Амител

Анна Седокова / Фото: vk.com/annsedokova

Семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы не получила от певицы Анны Седоковой деньги, обещанные на похороны спортсмена. Как сообщает "Лента.ру", об этом в соцсетях рассказала сестра покончившего с собой, Лелде Жандецка.

По ее словам, исполнительница предложила взять на себя расходы на похороны, однако деньги все еще не поступили.

"Кроме того, в этом году Анна уже связалась с банком в США и заявила, что является законным администратором счетов моего брата", – добавила Жандецка, пообещав раскрыть подробности позднее.

Напомним, Тимму нашли мертвым в Москве 17 декабря. Причиной ухода из жизни стало самоубийство. На его телефоне было сообщение, в котором баскетболист попросил позвонить Седоковой, – суд развел их незадолго до происшествия, 9 декабря.

Похороны спортсмена прошли 27 декабря в Риге. Седокова не присутствовала на церемонии прощания.