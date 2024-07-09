Сестру Валерия Меладзе хотят лишить госконтракта со звездой для Оленегорска

Госзакупку провели с участием единственного поставщика

09 июля 2024, 18:48, ИА Амител

Валерий Меладзе / Кадр из видео: YouTube

Сестра певца Валерия Меладзе Лиана может лишиться госконтракта на 5,4 млн рублей, который, как выяснили правозащитники, заключен с нарушением закона, сообщает телеканал "360".

"Договор Лиана Меладзе заключила с Центром культуры и досуга "Полярная звезда" в Оленегорске. Ее попросили привезти звезду на "мероприятие особой важности", которое пройдет 31 августа", – уточняет Telegram-канал Mash.

Как выяснилось, госзакупку провели с участием единственного поставщика, а в документах не уточняется, кто именно должен выступить на городском празднике.

Правозащитники обратились в ФАС с требованием проверить, законно ли заключен договор и не был ли нарушен принцип конкурентности.