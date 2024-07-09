Сестру Валерия Меладзе хотят лишить госконтракта со звездой для Оленегорска
Госзакупку провели с участием единственного поставщика
09 июля 2024, 18:48, ИА Амител
Сестра певца Валерия Меладзе Лиана может лишиться госконтракта на 5,4 млн рублей, который, как выяснили правозащитники, заключен с нарушением закона, сообщает телеканал "360".
"Договор Лиана Меладзе заключила с Центром культуры и досуга "Полярная звезда" в Оленегорске. Ее попросили привезти звезду на "мероприятие особой важности", которое пройдет 31 августа", – уточняет Telegram-канал Mash.
Как выяснилось, госзакупку провели с участием единственного поставщика, а в документах не уточняется, кто именно должен выступить на городском празднике.
Правозащитники обратились в ФАС с требованием проверить, законно ли заключен договор и не был ли нарушен принцип конкурентности.
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