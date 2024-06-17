Осудивший СВО Валерий Меладзе приехал в Россию

Артиста заметили в ресторане на Рублевке

17 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Валерий Меладзе в ресторане / Кадр из видео: Mash

Певец Валерий Меладзе прибыл в Россию, сообщает Mash.

Вечером 16 июня артиста заметили в ресторане на Рублевке, где он лакомился грузинскими блюдами. Издание полагает, что одной из возможных причин приезда стал корпоратив, за который Меладзе получит 12 млн рублей.

В феврале 2022 года певец осудил спецоперацию, покинул Россию, устроил скандал в Дубае за фразу в поддержку Украины и попал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ.

В Госдуме даже предлагали лишить Меладзе всех званий и гражданства. А концертный директор артиста отмечала, что певца не ждут в РФ из-за испорченной репутации.