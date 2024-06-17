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Осудивший СВО Валерий Меладзе приехал в Россию

Артиста заметили в ресторане на Рублевке

17 июня 2024, 07:45, ИА Амител

Валерий Меладзе в ресторане / Кадр из видео: Mash
Валерий Меладзе в ресторане / Кадр из видео: Mash

Певец Валерий Меладзе прибыл в Россию, сообщает Mash.

Вечером 16 июня артиста заметили в ресторане на Рублевке, где он лакомился грузинскими блюдами. Издание полагает, что одной из возможных причин приезда стал корпоратив, за который Меладзе получит 12 млн рублей.

В феврале 2022 года певец осудил спецоперацию, покинул Россию, устроил скандал в Дубае за фразу в поддержку Украины и попал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ.

В Госдуме даже предлагали лишить Меладзе всех званий и гражданства. А концертный директор артиста отмечала, что певца не ждут в РФ из-за испорченной репутации.

культура Шоу-бизнес

Комментарии 25

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Гость

07:56:37 17-06-2024

и попал под проверку прокуратуры Москвы на предмет финансирования ВСУ."
И какой вывод у проверяющих? Просто интересно.

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Гость

07:59:34 17-06-2024

Осудивший СВО --- за это не садят?

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Гость

11:03:47 17-06-2024

Гость (07:59:34 17-06-2024) Осудивший СВО --- за это не садят?... Всех посадить - тюрем не хватит.

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Гость

11:45:07 17-06-2024

Гость (11:03:47 17-06-2024) Всех посадить - тюрем не хватит.... Походу никого не садят

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Гость

08:17:11 17-06-2024

За бугром мало платят, сюда приперся..............

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Сергей

08:35:08 17-06-2024

Гость (08:17:11 17-06-2024) За бугром мало платят, сюда приперся................. Платят хорошо, но чтобы хорошо платили надо работать.

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Гость

08:24:35 17-06-2024

Осудил СВО и ничего, демократия однако. Или связи?

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гостьЯ

08:27:25 17-06-2024

Почему он не в тюрьме???

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Сергей

08:57:48 17-06-2024

гостьЯ (08:27:25 17-06-2024) Почему он не в тюрьме???... Может сразу к стенке?

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Гость

09:27:11 17-06-2024

Сергей (08:57:48 17-06-2024) Может сразу к стенке?... При Сталине бы сразу

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Гость

11:50:06 17-06-2024

Гость (09:27:11 17-06-2024) При Сталине бы сразу... При Сталине такой ситуации в принципе бы не случилось.

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Гость

12:07:59 17-06-2024

Гость (11:50:06 17-06-2024) При Сталине такой ситуации в принципе бы не случилось.... Потому что сразу к стенке

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Гость

08:29:30 17-06-2024

Раз тут платят, что бы не приехать, почему не дают по шапке тем кто приглашает, написали бы к кому приехал.

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Гость

08:34:09 17-06-2024

А тех кто платит ему нельзя привлечь за финансирование терроризма?

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Гость

08:48:27 17-06-2024

Гость (08:34:09 17-06-2024) А тех кто платит ему нельзя привлечь за финансирование терро... Так Меладзе осуждает или финансирует? Это две большие разницы: за первое- лишение концертов,за второе-срок.
Недавно было информация,что в России прекрасно работает дочерняя компания фирмы, головная которой финансирует миллиардами хохлов и НИЧЕГО!!!! ей за это !!! А вы говорите...

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Гость

09:13:57 17-06-2024

Гость (08:48:27 17-06-2024) Так Меладзе осуждает или финансирует? Это две большие разниц... Я вам больше скажу Газпром за время СВО отправил Зеленскому миллиарды долларов. А про покупку дронов или раций для РФ не слышно. И ни кто ни каких претензий не имеет. Большинство даже оправдывет

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Гость

09:16:06 17-06-2024

Гость (08:34:09 17-06-2024) А тех кто платит ему нельзя привлечь за финансирование терро... Вот вы на Газели ездите или может газ на даче или дома есть.
А Газпром перечисляет огромные деньги преступному режиму.
Вы спонсор терроризма?

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Гость

09:14:27 17-06-2024

Кто не скачет тот иноагент!

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Гость

09:29:38 17-06-2024

Гость (09:14:27 17-06-2024) Кто не скачет тот иноагент!... Меладзе скачет

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Гость

09:22:13 17-06-2024

Законы, прелусматривающие реальные штрафы и сроки для осудлающих сво-это для холопов и челяди. А ежели бояре решили Мармеладзе послушать, то за ннную сумму можно и договориться за продажных "артистов" и тут уже законами потереться можно. А народ сглотит все. Потому что челядь должна молчать и подчиняться.

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Гость

09:37:20 17-06-2024

Гость (09:22:13 17-06-2024) Законы, прелусматривающие реальные штрафы и сроки для осудла... для осудлающих сво-это для холопов и челяди --- ну такая мысль напрашивается. Это рискованно

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Гость

10:35:08 17-06-2024

Политика и искусство не должны пересекаться!
Даёшь концерт Меладзе в Барнауле!

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Гость

11:17:15 17-06-2024

Артиста заметили в ресторане в Рубцовске прочитал с первого раза. Джугашвили бы не допустил чтоб Меладзе вернулся в Россию и ходил по ресторанам.

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Гость

11:19:34 17-06-2024

Политика и все остальное не должны пересекаться, даешь всех на свободу

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Правдоруб

18:39:03 17-06-2024

Кто нибудь расшифрует, кто пригласил этого Мармеладзе в Россию?

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