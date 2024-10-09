Сеть кафе на Урале запретила вход квадроберам

Администраторы заявили, что защищают традиционные ценности

09 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Кафе / Фото: pxhere.com/ru/photo/2620

На Урале квадроберам запретили посещать кафе определенной сети. На входе в заведение появилось соответствующее объявление, на что обратило внимание издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

В ответ на запрос издания руководство компании заявило, что защита традиционных ценностей – это позиция всей сети.

"Все просто и неинтересно: мы защищаем традиционные ценности и пытаемся показать (напомнить), что такие проблемы существуют в обществе. У всех нас есть дети, и мы переживаем за их будущее", – пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что движение "Ветераны России" требует признать квадроберов экстремистами.

Представители движения также уделили внимание тому, что на маркетплейсах стали появляться товары для квадроберов. "Ветераны России" возмущены продажей костюмов, поводков и специального корма.