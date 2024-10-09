Сеть кафе на Урале запретила вход квадроберам
Администраторы заявили, что защищают традиционные ценности
09 октября 2024, 22:40, ИА Амител
На Урале квадроберам запретили посещать кафе определенной сети. На входе в заведение появилось соответствующее объявление, на что обратило внимание издание "Подъем" в своем Telegram-канале.
В ответ на запрос издания руководство компании заявило, что защита традиционных ценностей – это позиция всей сети.
"Все просто и неинтересно: мы защищаем традиционные ценности и пытаемся показать (напомнить), что такие проблемы существуют в обществе. У всех нас есть дети, и мы переживаем за их будущее", – пояснили в компании.
Ранее сообщалось, что движение "Ветераны России" требует признать квадроберов экстремистами.
Представители движения также уделили внимание тому, что на маркетплейсах стали появляться товары для квадроберов. "Ветераны России" возмущены продажей костюмов, поводков и специального корма.
08:44:42 10-10-2024
Квадроберы - надежда России!!! При правильной дрессировке могут служить на границе, искать наркотики, задерживать преступников. А если еще по 5-6 щенков в год будут приносить, то помогут решить и демографическую проблему...
09:12:57 10-10-2024
Дюша (08:44:42 10-10-2024) Квадроберы - надежда России!!! При правильной дрессировке мо... Это точно, и жить они могут в будке в 12 кв.м., как раз какие строить начали.
11:56:58 10-10-2024
для мелких и средних пород есть будки поменьше- 10 кв.,
а для элитной четвероногой мелочи по 8 кв, но это уже в Мск.
09:25:03 10-10-2024
Дюша (08:44:42 10-10-2024) Квадроберы - надежда России!!! При правильной дрессировке мо... Еще они знают команду: "Служить!"
11:48:39 10-10-2024
Дюша (08:44:42 10-10-2024) Квадроберы - надежда России!!! При правильной дрессировке мо... Дюша, вы сделали мой день)
09:07:12 10-10-2024
Их лечить надо. Трудотерапией.
09:33:55 10-10-2024
Человек (09:07:12 10-10-2024) Их лечить надо. Трудотерапией.... послушанием, постригом и длительным постом
09:41:57 10-10-2024
Человек (09:07:12 10-10-2024) Их лечить надо. Трудотерапией.... Лечить надо борцов...А то они в Думе уже всю голову отсидели...
10:39:45 10-10-2024
Человек (09:07:12 10-10-2024) Их лечить надо. Трудотерапией.... ну так вроде трудятся уже в кафе
09:34:54 10-10-2024
И правильно! Если отождествляют себя с животными, то что им делать в общепите, в торговых центрах,... для людей?
09:54:01 10-10-2024
Какие традиционные ценности у дешёвой суши-кафешки? Крашеный хрен вместо васаби и палочки за отдельную плату?Просто пиарятся на волне, ни чем не отличаясь депутатов
10:15:58 10-10-2024
Гость (09:54:01 10-10-2024) Какие традиционные ценности у дешёвой суши-кафешки? Крашеный... Да это просто стёб...Ребята смеются над идиотами...С тем же успехом можно вешать таблички, что не обслуживают инопланетян...
10:40:43 10-10-2024
Дюша (10:15:58 10-10-2024) Ребята смеются это до первого разбирательства по поводу дискриминации
10:59:50 10-10-2024
гость (10:40:43 10-10-2024) это до первого разбирательства по поводу дискриминации... Инопланетян?
11:50:58 10-10-2024
гость (10:40:43 10-10-2024) это до первого разбирательства по поводу дискриминации... кто разбираться-то будет?))
11:52:32 10-10-2024
живу в Барнуле, в центре. За всю свою жизнь не встретила ни одного квадробера. Ни одного. Где их можно увидеть-то?
13:20:23 10-10-2024
Гость (11:52:32 10-10-2024) живу в Барнуле, в центре. За всю свою жизнь не встретила ни ... В Думе...От туда больше всего жалоб...
13:59:05 10-10-2024
Гость (11:52:32 10-10-2024) живу в Барнуле, в центре. За всю свою жизнь не встретила ни ... в богатых городах РФ, Москве, Питере, где с жиру бесятся. В нищих городах не до квадробоберов, выжить бы на маленькую зарплату. Так что В Барнауле и не увидите их ))))
13:53:49 10-10-2024
С животными нельзя