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Сетки, перья и макси. Что надеть на Новый год 2023? В чём пойти на корпоратив, рассказывает стилист

Наступило то время, когда все начинают ломать голову: «В чём пойти на новогодний корпоратив?» или «В чём встретить Новый год?» Рассказываем, во что нужно нарядиться в год Кролика

16 декабря 2022, 07:34, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

Ключевая тенденция этого сезона — юбка длины макси. «Выбирайте плотный и стоячий материал. Чтобы нивелировать сдержанность такой юбки, используйте супероблегающий или открытый верх», — рассказала барнаульский стилист Мария Куляхтина слушателям радиостанции Business FM Барнаул в своей программе «Наденьте это немедленно».

«Предлагаю зарядиться праздничным настроением и рассмотреть несколько трендовых идей для новогоднего образа», — говорит Мария и раскрывает несколько стильных секретов.

Зачем нужны перья для встречи Нового года?

— Перья всегда призывают к празднику и веселью. Сейчас они являются признаком романтизма и эмоций. Используйте этот тренд в топах, платьях, юбках, и даже сумках. Если ищете более практичный вариант, то прибегайте к съёмным перьям на манжетах кардиганов или джинсов, либо просто накиньте боа.

Что такое бодичейн и как им украсить себя в новогодний вечер?

— Аксессуар, который спасёт даже самую простую белую футболку и сделает образ более экстравагантным и вечерним — бодичейн (в дословном переводе «цепочка на тело»), если выбрать его в форме лифа, то вы будете красиво сиять и точно не останетесь незамеченной. Также надевайте бодичейн на платье-комбинацию или лаконичный пиджак.

Мария Куляхтина / Фото: Business FM Барнаул

Как украсить себя сеткой на праздник?

— Тренд на сетку такой разнообразный, что для каждого случая и стиля найдётся свой вид материала. В праздники особенно актуальна сетка, декорированная стразами, как у бренда Prada. Такая фактура сделает образ более соблазнительным, но если вы не хотите показывать открытые части тела, то ткань может быть использована в образах, где обнажение как таковое отсутствует.

Чем должно шуршать ваше платье на новогоднем корпоративе?

— Ещё один эффектный материал для праздничных образов — тафта, это шуршащая ткань с блеском, держащая форму. Из нее эффектно смотрятся изделия с рукавами буфами, топы с воланами, а также платья с драпировками.

Можно ли использовать вырезы, разрезы и прорези в новогоднем образе?

— Тренд на эффектные прорези на платьях, топах и брюках включает в себя высокие разрезы на юбках и платьях. Часто подобные вещи сочетаются с ещё одним не менее актуальным трендом как асимметрия.

Если вы смелая, то пробуйте миксовать тренды между собой (например, присмотритесь к юбке длины макси с высоким разрезом).

«Я уверена, что использование одного из этих трендов задаст нужный лад вашему настроению в праздничный день», — подбадривает модниц Мария Куляхтина.

Комментарии 20

  • Что там на фронте ?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Что там на фронте ?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Про труселя ни чего ни написали
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Про труселя ни чего ни написали
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Про труселя ни чего ни написали---- под юбки длины макси хорошо подходят байковые пантолоны
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Про труселя ни чего ни написали---- под юбки длины макси хорошо подходят байковые пантолоны
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Анджела Краюшкина сказала , что всё это бред считанный и пересказанный в провинции. Как нарядиться на праздник знает каждая " королева" все эти "тренды , боди чейны" если нет фантазии .
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Анджела Краюшкина сказала , что всё это бред считанный и пересказанный в провинции. Как нарядиться на праздник знает каждая " королева" все эти "тренды , боди чейны" если нет фантазии .
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Труселя можешь не надевать, зачем традицию портить.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Труселя можешь не надевать, зачем традицию портить.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • «Выбирайте плотный и стоячий материал. Перья всегда призывают ,они являются признаком романтизма .нивелировать сдержанность используйте супер облегающий или открытый верх»Предлагаю зарядиться и зарядиться!.но если вы хотите показывать открытые части тела то...бодичейн. Советы золушкам к новому году от стилиста ,визажиста , модельера Анджелы Краю...ной
    16 декабря, Гость   Ответить
  • «Выбирайте плотный и стоячий материал. Перья всегда призывают ,они являются признаком романтизма .нивелировать сдержанность используйте супер облегающий или открытый верх»Предлагаю зарядиться и зарядиться!.но если вы хотите показывать открытые части тела то...бодичейн. Советы золушкам к новому году от стилиста ,визажиста , модельера Анджелы Краю...ной
    16 декабря, Гость   Ответить
  • да просто вы оденьтесь уже и идите нах....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • да просто вы оденьтесь уже и идите нах....
    16 декабря, Гость   Ответить
  • кто здесь?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • кто здесь?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • никого, спи дальше
    16 декабря, Гость   Ответить
  • никого, спи дальше
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной, АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать, перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ. Или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. И еще у нас есть петиция, если не затруднит вас подпишите.https://www.change.org/p/это-русским-людям-помощь-картингу-в-г-сызрани. Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной, АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать, перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ. Или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru. И еще у нас есть петиция, если не затруднит вас подпишите.https://www.change.org/p/это-русским-людям-помощь-картингу-в-г-сызрани. Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
    20 декабря, Гость   Ответить
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