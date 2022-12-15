Время наряжать ёлку, покупать подарки и готовить дом к Новому году: где купить всё необходимое

Фото: «Посуда Центр»

В «Посуда Центр» представлен уникальный ассортимент посуды, текстиля и предметов интерьера — идеальное соотношение между качеством, запоминающимся дизайном и доступной стоимостью. Здесь можно найти самые трендовые новинки товаров для дома по привлекательной цене.

Фото: «Посуда Центр»

Помещение магазинов продумано до мелочей, а зонирование по комнатам делает его посещение очень удобным: отдельно собраны товары для кухни, гостиной, спальни, детской и ванной.

Фото: «Посуда Центр»

В магазине представлены готовые идеи для сервировки стола, которые вдохновляют и создают новогоднюю атмосферу. Как правильно подобрать посуду, предметы интерьера и текстиль, которые будут гармонично сочетаться между собой, — дизайнеры уже создали для вас готовые решения. Здесь можно увидеть, например, как будет выглядеть посуда на праздничном столе.

Фото: «Посуда Центр»

Для приготовления вкусных блюд вы найдёте огромный ассортимент посуды: сковороды, кастрюли, казаны, пароварки, разнообразные формы для выпечки, а также всевозможные кухонные принадлежности. Посуда для приготовления может стать удачным вариантом новогоднего подарка для практичных людей.

Фото: «Посуда Центр»

Также здесь есть товары для интерьера: вазы, цветы, фигурки, которые создадут особую атмосферу дома и никого не оставят равнодушным. Почти наверняка вы найдёте что-то нужное, а заодно и то, о чём даже не подозревали.

Фото: «Посуда Центр»

В «Посуда Центр» много и разнообразного текстиля, качественных комплектов постельного белья приятных оттенков с нежными цветами, геометрическими рисунками и милыми детскими принтами. Такой красиво упакованный комплект станет отличным подарком.

Тёплые, уютные пледы, в которые так и хочется укутаться, покрывала и скатерти, а ещё мягкие полотенца для всех членов семьи.

Фото: «Посуда Центр»

Также выигрышно смотрятся коллекции предметов интерьера. Например, обратите внимание на джинсовую коллекцию товаров для ванной марки De'Nastia: полотенца, подставки под щётки, мыльницы и другие аксессуары в джинсовом стиле выглядят очень необычно. Эта серия станет замечательным подарком для молодых, энергичных людей.

Фото: «Посуда Центр»

В «Посуда Центр» можно купить всё к Новому году. Выбираете ёлку, чтобы она радовала домочадцев не один год? Есть и пушистые малютки, которые можно поставить на стол, и двухметровые голубые ели, которые не отличишь от натуральных. Большой выбор гирлянд и ёлочных игрушек: ретрошары, Деды Морозы, необычные фигурки животных. Магазин предлагает готовые решения оформления ёлок и варианты сервировки праздничного стола, чтобы ваше торжество прошло идеально.

Фото: «Посуда Центр»

Здесь вы найдёте тысячи идей новогодних подарков: пушистый плед для дедушки, новую турку для подруги, сковородку для мамы, термос для мужа, увлекающегося зимней рыбалкой, и милую кружку с котиком для маленькой дочки. А можно сделать подарок и для себя — эксклюзивные бокалы для напитков, набор столовой посуды или комплект постельного белья.

Фото: «Посуда Центр»

Отличный подарок по любому поводу и на любой праздник — подарочные карты «Посуда Центр» подходящего номинала. С такой картой каждый сможет выбрать, то, что нравится именно ему.

Фото: «Посуда Центр»

«Посуда Центр» ждёт вас за покупками, чтобы каждый мог встретить этот Новый год так, как мечтает. С заботой о вашем доме!

Адрес: Барнаул, ул. Малахова, 86в, ТЦ «Весна»

Тел.: 8 (800) 100-00-40.

График работы: 10:00 — 22:00.

Сайт: posudacenter.ru

ООО «Посуда-Центр сервис»