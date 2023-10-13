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Северная Корея угрожает нанести удар по американскому авианосцу

ЦТАК также заявили, что КНДР может ударить по военным базам США

13 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

КНДР угрожает нанести удар по американским стратегическим объектам после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

В заявлении ЦТАК сказано, что армия нанесет удары по стратегическим объектам на полуострове и вокруг него. Также в Северной Корее заявили о том, что перебрасывание любых стратегических средств к Корейскому полуострову может быть провокацией.

Представители КНДР отметили, что это может привести к серьезным последствиям.

Политика

Комментарии 4

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Гость

16:21:31 13-10-2023

пошел за попкорном, интересные дела начинаются...

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Гость

16:33:07 13-10-2023

пошел за попкорном, интересные дела начинаются... тут лучше за противогазом похоже идти.....

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Гость

16:45:03 13-10-2023

Винни-пух разбушевался...

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Гость

17:28:46 13-10-2023

Гость (16:45:03 13-10-2023) Винни-пух разбушевался...... Это его пятачок подговорил.

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