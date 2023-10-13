Северная Корея угрожает нанести удар по американскому авианосцу

ЦТАК также заявили, что КНДР может ударить по военным базам США

13 октября 2023, 16:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

КНДР угрожает нанести удар по американским стратегическим объектам после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

В заявлении ЦТАК сказано, что армия нанесет удары по стратегическим объектам на полуострове и вокруг него. Также в Северной Корее заявили о том, что перебрасывание любых стратегических средств к Корейскому полуострову может быть провокацией.



Представители КНДР отметили, что это может привести к серьезным последствиям.