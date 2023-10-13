Северная Корея угрожает нанести удар по американскому авианосцу
ЦТАК также заявили, что КНДР может ударить по военным базам США
13 октября 2023, 16:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
КНДР угрожает нанести удар по американским стратегическим объектам после захода авианосца USS Ronald Reagan в Южную Корею. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).
В заявлении ЦТАК сказано, что армия нанесет удары по стратегическим объектам на полуострове и вокруг него. Также в Северной Корее заявили о том, что перебрасывание любых стратегических средств к Корейскому полуострову может быть провокацией.
Представители КНДР отметили, что это может привести к серьезным последствиям.
16:21:31 13-10-2023
пошел за попкорном, интересные дела начинаются...
16:33:07 13-10-2023
пошел за попкорном, интересные дела начинаются... тут лучше за противогазом похоже идти.....
16:45:03 13-10-2023
Винни-пух разбушевался...
17:28:46 13-10-2023
Гость (16:45:03 13-10-2023) Винни-пух разбушевался...... Это его пятачок подговорил.