Северная Корея запустила две крылатые ракеты

Также есть сообщение о том, что была запущена и некая "неизвестная" ракета

13 марта 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

Издание также отмечает, что была запущена и некая "неопознанная" ракета в районе города Синпо.

Ранее сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России.