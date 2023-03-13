Северная Корея запустила две крылатые ракеты
Также есть сообщение о том, что была запущена и некая "неизвестная" ракета
13 марта 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.
Издание также отмечает, что была запущена и некая "неопознанная" ракета в районе города Синпо.
Ранее сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявила, что КНДР всегда будет в одном окопе с армией и народом России.
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