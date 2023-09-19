Северное сияние наблюдали жители Новосибирска

Уникальное явление сняли на видео

19 сентября 2023, 13:01, ИА Амител

Астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние в Новосибирске. Кадры он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Алексей отметил, что условия были далеки от идеальных: объектив постоянно приходилось отогревать от росы.

"Поэтому на видео заметны рывки", – добавил он.

Кстати, Алексею не в первый раз удалось запечатлеть северное сияние в Новосибирске. Похожие кадры он публиковал и в марте 2022 года.