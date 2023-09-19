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Северное сияние наблюдали жители Новосибирска

Уникальное явление сняли на видео

19 сентября 2023, 13:01, ИА Амител

Астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние в Новосибирске. Кадры он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".

Алексей отметил, что условия были далеки от идеальных: объектив постоянно приходилось отогревать от росы.

"Поэтому на видео заметны рывки", – добавил он.

Кстати, Алексею не в первый раз удалось запечатлеть северное сияние в Новосибирске. Похожие кадры он публиковал и в марте 2022 года.

Фото: https://vk.com/nsk360

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Комментарии 1

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Гость

13:18:29 19-09-2023

Счастливые люди, наблюдают. А мы умеем только есть, спать и считать цены.

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