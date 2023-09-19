Северное сияние наблюдали жители Новосибирска
Уникальное явление сняли на видео
19 сентября 2023, 13:01, ИА Амител
Астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние в Новосибирске. Кадры он опубликовал на своей странице во "ВКонтакте".
Алексей отметил, что условия были далеки от идеальных: объектив постоянно приходилось отогревать от росы.
"Поэтому на видео заметны рывки", – добавил он.
Кстати, Алексею не в первый раз удалось запечатлеть северное сияние в Новосибирске. Похожие кадры он публиковал и в марте 2022 года.
13:18:29 19-09-2023
Счастливые люди, наблюдают. А мы умеем только есть, спать и считать цены.