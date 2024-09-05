Северокорейских чиновников казнили за жертвы при наводнении
Официально эта информация не подтверждена
05 сентября 2024, 08:32, ИА Амител
Южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на некие источники сообщил, что в КНДР, возможно, казнили чиновников, ответственных за ущерб от наводнений.
По данным телеканала, в конце июля в Северной Корее казнили нескольких чиновников, которых обвинили в том, что из-за сильных ливней произошло наводнение в некоторых районах страны. Национальная разведывательная служба Южной Кореи также заявила, что следит за этой ситуацией.
Утверждается, что среди казненных мог быть ответственный секретарь Трудовой партии Кореи по провинции Чагандо. Эта провинция больше всего пострадала от наводнения. Чагандо – район, где находится много объектов по производству вооружений.
Однако телеканал не представил доказательств того, что северокорейские чиновники были казнены.
Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 июля посетил районы, пострадавшие от наводнения в провинции Пхенан-Пукто. Он жестко раскритиковал государственные органы и местных работников за то, что они не приняли мер по предотвращению наводнения. Это привело к "катастрофической ситуации".
29-30 июля Ким Чен Ын провел расширенное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии 8-го созыва в Синыйджу. Там он снял с должности ответственного секретаря по Чагандо – Кан Бон Хуна. Пак Сон Чхоль, ответственный секретарь партии по провинции Пхенан-Пукто, был переведен на должность в провинцию Чагандо. Это можно рассматривать как понижение, поскольку Пхенан-Пукто считается более важной провинцией.
08:38:30 05-09-2024
У нас за затопленный Орск хоть кого то кроме мышей, наказали? Нет. Потому что виноваты мыши.
08:40:23 05-09-2024
Южную Корею уже ловили на вранье про Северную Корею, несколько лет назад они врали про расстрелянных генералов, их типа из пушки расстреляли. Ничего не подтвердилось, мало этого "расстрелянные" генералы оказались живы. Пропаганда работает с обоих сторон. Вопрос в какой пропаганде меньше вранья.
09:07:21 05-09-2024
"Официально эта информация не подтверждена"
09:12:56 05-09-2024
А почему на иллюстрации патроны НАТОвского образца? Для пущего унижения расстреляли из М-16?
09:19:36 05-09-2024
Жестко. Наверное следующие будут стараться
11:24:04 05-09-2024
Вы не перепечатывайте бред южнокорейских СМИ, вы возьмите интервью у тех людей, что знают КНДР, например ведущий в России кореевед Андрей Николаевич Ланьков. Да хотя бы у российских туристов, побывавших в Северной Корее возьмите интервью. Но нет, проще же чужую пропаганду распространять...