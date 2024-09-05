Северокорейских чиновников казнили за жертвы при наводнении

Официально эта информация не подтверждена

05 сентября 2024, 08:32, ИА Амител

Пули / Фото: pxhere.com/ru/photo/1248411

Южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на некие источники сообщил, что в КНДР, возможно, казнили чиновников, ответственных за ущерб от наводнений.

По данным телеканала, в конце июля в Северной Корее казнили нескольких чиновников, которых обвинили в том, что из-за сильных ливней произошло наводнение в некоторых районах страны. Национальная разведывательная служба Южной Кореи также заявила, что следит за этой ситуацией.

Утверждается, что среди казненных мог быть ответственный секретарь Трудовой партии Кореи по провинции Чагандо. Эта провинция больше всего пострадала от наводнения. Чагандо – район, где находится много объектов по производству вооружений.

Однако телеканал не представил доказательств того, что северокорейские чиновники были казнены.

Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 июля посетил районы, пострадавшие от наводнения в провинции Пхенан-Пукто. Он жестко раскритиковал государственные органы и местных работников за то, что они не приняли мер по предотвращению наводнения. Это привело к "катастрофической ситуации".

29-30 июля Ким Чен Ын провел расширенное заседание Политбюро ЦК Трудовой партии 8-го созыва в Синыйджу. Там он снял с должности ответственного секретаря по Чагандо – Кан Бон Хуна. Пак Сон Чхоль, ответственный секретарь партии по провинции Пхенан-Пукто, был переведен на должность в провинцию Чагандо. Это можно рассматривать как понижение, поскольку Пхенан-Пукто считается более важной провинцией.