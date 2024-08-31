Выборы президента в США состоятся 5 ноября

31 августа 2024, 11:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал закончить "войны за рубежом" в случае победы на выборах. Такое заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании, сообщает ТАСС.

"Вместе мы боремся за безопасность наших границ, положим конец бесконечным войнам за рубежом", – сказал он.

Также он указал на необходимость борьбы с коррупцией в правительстве и восстановление свободы слова.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он кратчайшие сроки прекратит конфликт между Россией и Украиной. Также он говорил, что будет поддерживать дружественные отношения с Ираном.

Нового президента в США будут выбирать 5 ноября. Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться на второй срок. Вместо себя он выдвинул вице-президента Камалу Харрис.