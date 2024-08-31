Трамп пообещал закончить "войны за рубежом"
Выборы президента в США состоятся 5 ноября
31 августа 2024, 11:20, ИА Амител
Кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал закончить "войны за рубежом" в случае победы на выборах. Такое заявление он сделал во время выступления перед своими сторонниками в Пенсильвании, сообщает ТАСС.
"Вместе мы боремся за безопасность наших границ, положим конец бесконечным войнам за рубежом", – сказал он.
Также он указал на необходимость борьбы с коррупцией в правительстве и восстановление свободы слова.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он кратчайшие сроки прекратит конфликт между Россией и Украиной. Также он говорил, что будет поддерживать дружественные отношения с Ираном.
Нового президента в США будут выбирать 5 ноября. Нынешний глава государства Джо Байден решил не переизбираться на второй срок. Вместо себя он выдвинул вице-президента Камалу Харрис.
11:58:49 31-08-2024
Трамп наш?
14:21:15 31-08-2024
Сергей (11:58:49 31-08-2024) Трамп наш?... Ваш.
12:03:07 31-08-2024
Ахахаха 🤣
18:50:16 31-08-2024
Панамский канал отдайте , сволочи !!!