Сейсмолог предупредил о возможном сильном землетрясении в Стамбуле

До 2030 года вероятность происшествия эксперты оценивают в 50%

13 июля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Землетрясение магнитудой выше семи баллов может произойти в Стамбуле. Об этом предупреждают ученые.

Член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган заявил РИА Новости о том, что в случае активации разлома в Мраморном море произойдет сильнейшее землетрясение. Вероятность его возникновения до 2030 года специалисты оценивают в 50%.

Специалист пояснил, что такие выводы ученые сделали на основе изучения данных о сейсмической активности за последние 2000 лет.

Эйидоган добавил, что цели напугать людей у экспертов нет, они лишь предупреждают и напоминают о том, что к возможной катастрофе лучше подготовиться.