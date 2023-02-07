Тысячи погибших и раненых. Что известно о мощных землетрясениях в Сирии и Турции?

Землетрясения в Турции и Сирии унесли жизни около четырёх тысяч человек

07 февраля 2023, 11:25, ИА Амител

Последствия землетрясения в Турции / Фото: ТАСС

Сильные землетрясения случились в Турции и Сирии 6 февраля, специалисты зарегистрировали как минимум два толчка магнитудой более 7. Это самые мощные землетрясения в регионе за последние десятилетия. На данный момент известно о нескольких тысячах погибших и раненых. При этом разбор завалов ещё продолжается. В Турции объявили общенациональный траур. Amic.ru собрал всё, что известно о катастрофе.

Сколько человек погибло при землетрясениях?

Агентство "Анадалу" со ссылкой на главу турецкого управления по ЧС Юнуса Сезара сообщает, что число жертв землетрясения на юге Турции достигло 2 921 человека, ещё 15 834 человека получили ранения.

В Сирии известно по меньшей мере о 1 356 погибших и 3 419 раненых.

Скольких человек удалось спасти?

В Турции из-под завалов удалось вытащить более 7,3 тысячи человек. Информации о спасённых в Сирии пока нет.

Как начались землетрясения?

Первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 17,9 км 6 февраля в 04:17 по московскому времени. После этого зафиксировали ещё три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 в провинции Газиантеп.

В течение дня фиксировались повторные толчки разной силы. Чуть позже в районе Эльбистан в 67 км от города Кахраманмараш произошло ещё одно крупное землетрясение магнитудой 7,6. Всего сейсмологи насчитали более 150 толчков.

Какие города больше всего разрушены?

Разрушения зафиксированы во многих турецких провинциях, а именно в Адане, Газиантепе, Диярбакыре, Кахраманмараше, Малатье, Шанлыурфе. ТАСС пишет, что рухнуло более пяти тысяч зданий, в том числе многоэтажные дома, административные строения и больницы.

Обрушилась, например, историческая крепость в провинции Газиантеп, включённая в список ЮНЕСКО. Порт Искендерун временно прекратил работу, получив значительные повреждения. А крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Баниясе временно остановился из-за повреждения оборудования.

В Сирии жилые дома обрушились в Алеппо, люди остаются под запалами в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама. В Алеппо повреждения получил замок крестоносцев Маргат (Маркаб) близ Банияса и крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод.

Где ещё ощущались толчки?

Толчки ощущались на территории Израиля, Ирака, Ливана, Грузии, России и даже Гренландии, пишет ТАСС.

Россияне пострадали при землетрясениях?

Посольство РФ в Турции и генеральные консульства не получали информации о пострадавших россиянах. Сирийское посольство тоже не имеет данных о пострадавших жителях РФ.

В Минобороны России сообщили, что на боеготовность российской авиабазы Хмеймим на юго-западе Сирии и других военных объектов РФ землетрясение не повлияло.

Российские спасатели помогут разгребать завалы?

Да. Российские спасатели вылетели в зону землетрясения. "Интерфакс" пишет, что три самолёта направились в турецкий город Адана, а один – в Сирию.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил отправить в пострадавшие регионы 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер". Спасатели будут работать круглосуточно.

До этого с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Сирии Башаром Асадом связался российский президент Владимир Путин. Он предложил помощь в ликвидации стихийного бедствия. Башар Асад и Эрдоган её приняли, передаёт сайт Кремля. Турецкий президент сообщил Путину, что даст указания "компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать в Сирии шесть пунктов выдачи гуманитарной помощи. Продуктовые наборы российские солдаты раздают в городах Алеппо, Хама, Латакия и населённых пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша, пишет ТАСС.

Как сейчас устраняют последствия землетрясений?

В Турции объявили самый высокий, четвёртый уровень тревоги, в поисково-спасательных работах задействовано более 9 тысяч человек. ВВС Турции задействовали транспортные самолёты, в Анкаре организован экстренный центр.