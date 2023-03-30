"Сфера умных". Какое будущее у IT-отрасли и какие айтишники нужны работодателям?

Директор барнаульской компании о том, почему онлайн-курсы не сделают вас востребованным специалистом

30 марта 2023, 11:12, ИА Амител

Фото: Виталий Лажинцев

Сегодня IT – одна из самых популярных и высокооплачиваемых сфер в России. Особенно после того, как в связи с СВО часть специалистов покинула страну. Сейчас многие надеются занять их место, пройдя 2-3-месячные курсы в интернете.

Но не всё так просто, убеждён директор компании NooSoft Виталий Лажинцев. По его словам, "специалисты" без практического опыта работодателям не нужны. За девять лет он с нуля создал в Барнауле IT-агентство, которое успешно работает с заказчиками по всей стране. О том, почему курсы – не "волшебная таблетка" и каких специалистов ждут работодатели, – в материале amic.ru.

"Рынок продолжает расти"

Сумасшедшая популярность IT-профессий Лажинцева не удивляет. По его словам, рынок, пусть и столкнулся с трудностями из-за санкций, продолжает расти. Практически вся наша жизнь уходит в "цифру", а на обслуживание проектов нужны специалисты.

"С закрытием внешних рынков стало сложнее: количество задач для IT-компаний ограничено. Но я думаю, что у отрасли в любом случае светлое будущее. Тем более что это сфера умных людей, которые просчитывают рынок и тенденции. Тренд всё равно растущий, он на подъёме. В дальнейшем задач будет всё больше и больше", – считает Лажинцев.

По его словам, задачи для IT становятся более разноплановыми, что требует от компаний быть гибкими и наращивать кадровый потенциал. Чаще всего клиентам нужны комплексные решения: от аналитики до конечного продукта.

Фото: страница Виталия Лажинцева VK

Высокие зарплаты в отрасли Виталий объясняет её "молодостью": хороших спецов долгое время было трудно найти.

"Сейчас зарплаты несколько стабилизировались. В дальнейшем я допускаю, что они даже уменьшатся. Это возможно, если все действительно повально пойдут в IT. Задач, возможно, всем хватит: сфера обширная. Но космических зарплат уже не будет", – отметил эксперт.

Практика решает всё

С чем сталкиваются IT-компании на практике, Лажинцев знает не понаслышке. NooSoft успешно работает по всей стране. За всё время барнаульская компания выполнила около тысячи задач как для коммерческого сектора, так и для государства.

"Всё чаще слышу, что высшее образование не нужно. Я считаю, оно просто необходимо. У меня, например, высшее медицинское образование, и эти знания мне до сих пор пригождаются", – объясняет предприниматель.

По мнению Лажинцева, в алтайских вузах хватает "цифровых" направлений с хорошим уровнем подготовки. Но практики и там недостаточно. А из одной только "теории", по его мнению, специалист не получится.

"Главная проблема молодых специалистов – им не хватает опыта. Программы подготовки нуждаются в том, чтобы в них было больше практических задач для бизнеса. На это и направлены проекты, в которых я участвую. Проблема решается", – объяснил директор NooSoft.

По его мнению, вузы должны чаще проводить встречи и конференции, где выступали бы практикующие IT-специалисты и предприниматели. Лажинцев и сам ведёт лекции в колледжах и вузах в рамках программы "Цифровая Россия". Кроме того, как председатель ИТ-Комитета АКО "ОПОРА РОССИИ" он принимает участие в организации событий уже для состоявшихся предпринимателей.

Фото: страница Виталия Лажинцева VK

Лекции для бизнеса директор NooSoft читает и в рамках акселерационных программ "Мой Бизнес".

"Общественная деятельность для меня очень важна. Своей целью вижу экспансию наших предприятий на рынок Москвы, а также привлечение инвесторов в наш регион. Так, чтобы ценные кадры оставались в крае", – пояснил предприниматель.

Курсы – лишь дополнение

К многочисленным онлайн-курсам, создатели которых из любого обещают сделать крутого айтишника, Лажинцев относится скептически.

"Сам я их не проходил, но по отзывам коллег знаю, что уровень подготовки там невысокий. Человека, который их прошёл, к "боевым" проектам подпускать нельзя. Там дают лишь подготовку, начальную базу. Всё это нужно долго и упорно закреплять практикой, чтобы был хоть какой-то толк", – считает предприниматель.

По мнению Лажинцева, лучший вариант для начинающих: как можно раньше проситься на стажировку в IT-компанию, даже если поначалу придётся работать почти бесплатно: вы получите прикладные навыки, за которые в будущем вам будут платить хорошие деньги.

Для стажировки Лажинцев рекомендует крупные компании: малый бизнес не всегда готов тратить время на обучение молодого сотрудника, а вот в IT-гигантах уже созданы хорошие программы подготовки.