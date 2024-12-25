СГК обеспечивает теплом новые дома и учреждения

Основная часть новых потребителей – жилые комплексы

25 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Замена труб в Барнауле / Фото: пресс-служба СГК

В 2024 году Сибирская генерирующая компания (СГК) в Барнауле подключила к теплоснабжению 16 новых многоквартирных домов, а также медицинские, образовательные и административные учреждения. Общая тепловая нагрузка составила 23,8 Гкал/ч, а к концу года, с учетом всех плановых подключений, увеличится до 27,5 Гкал/ч.

Основная часть новых потребителей – жилые комплексы. Застройщики продолжают отдавать предпочтение централизованному теплоснабжению, отказываясь от локальных котельных. Среди объектов – дома в ЖК "Адалин на Семенова", "Шервуд", "Серебряный бор – 4", "Шотландия" и другие. Для обеспечения теплом этих зданий Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 приняли на себя дополнительную нагрузку.

ТЭЦ-3 в Барнауле / Фото: пресс-служба СГК

СГК построила около шести километров новых теплосетей и провела реконструкцию существующих, увеличив диаметр труб для повышения их пропускной способности. Это позволяет не только обеспечить потребителей теплоэнергией, но и подготовиться к новым подключениям в будущем.

На 2025 год прогнозируют рост мощности по подключению к централизованному теплоснабжению в Центральном, Октябрьском и Индустриальном районах Барнаула. Около 90% новых объектов – многоквартирные дома.

Замена труб в Барнауле / Фото: пресс-служба СГК

Напомним, в летний период СГК ежегодно проводит масштабные ремонтные работы и модернизацию теплосетей и оборудования на ТЭЦ. В рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ в 2024 году в Барнауле обновили 34 км трубопровода. А также компания провела диагностику теплосетей с помощью робототехники – магнитным методом исследовали семь километров трубопровода в краевой столице.