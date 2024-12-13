Чтобы не замерзнуть. Как в Барнауле, Бийске и Рубцовске подготовили системы отопления

В СГК рассказали о ремонтах и вложениях

13 декабря 2024, 10:00, Александра Черданцева

ТЭЦ-3 в Барнауле / Фото: Олег Укладов, "Толк"

Отопительные системы Барнаула, Бийска и Рубцовска выдержали первые морозы. Чтобы минимизировать риски аварий зимой (а они возможны, потому что многие сети системы отопления уже изношены), Сибирская генерирующая компания, как единая теплоснабжающая организация, проводит летом большие ремонты. 2024 год – не исключение. О том, что сделали и сколько это стоило, на встрече с журналистами рассказал генеральный директор АО "СГК-Алтай" Игорь Лузанов.

Отопительный сезон в штатном режиме

Обычно тепло в дома барнаульцев дают с 20-х чисел сентября, в этом году отопительный сезон стартовал раньше – 16 сентября. Но к этому времени все основные работы для нормального прохождения зимы в СГК уже доделали. И в Барнауле, и в Бийске, и в Рубцовске.

"Отопительный сезон проходит в штатном режиме, все объекты подключены. И серьезных повреждений пока не было. Возможно, как раз качество подготовки этому способствует. Надеюсь, и весь зимний период пройдет без эксцессов", – сообщил Лузанов.

Миллиарды на ремонт

Чтобы все объекты работали нормально, каждый год СГК в теплый сезон проводит большой объем ремонта и модернизации сетей и оборудования на ТЭЦ и других объектах, подчеркнул спикер.

Только в 2024 году на подготовку к ОЗП потратили 8,8 млрд рублей (это почти на 19% больше, чем было в 2023-м).

"Это вложения в надежность, эффективность, экологию, безопасность и комфорт. И мы проводим ремонтную и инвестиционную программу каждый год", – добавил топ-менеджер.

Игорь Лузанов / Фото: Олег Укладов, "Толк"

Ремонт на ТЭЦ

На ремонты на ТЭЦ в трех городах присутствия компании в 2024 году направили 2,9 млрд рублей. На эти деньги обновили (а где-то работы еще доделывают) 28 котлоагрегатов, 15 турбоагрегатов, 15 генераторов и 156 тонн поверхностей нагрева. Это, скажем так, программа минимум.

Кроме того, СГК каждый год проводит и инвестиционную программу, в 2024-м она на 2,1 млрд рублей. На барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 модернизировали распределительные устройства. Кроме того, на второй теплоэлектроцентрали реконструировали турбогенератор и начали модернизацию коллекторов тепловых сетей, что позволит более качественно проводить летние гидравлические испытания и сократить время ограничения по горячей воде для потребителей. А на ТЭЦ-3 приступили к реконструкции ее "сердца" – насосной станции.

"На Южной тепловой станции в Рубцовске начали техперевооружение химического цеха за 160 млн рублей. Проект большой и крайне важный, потому что оборудование там исчерпало свои ресурсы", – добавил Игорь Лузанов.

Обновление сетей

Еще одно важное направление – ремонт сетей. Хозяйство в трех городах внушительное – почти 2,7 тыс. километров. Каждый год в этих городах компания обновляет несколько десятков километров, в целом уже отремонтировали 12% трубопроводов. В 2024-м обновили 34 км в Барнауле, 10,7 км – в Бийске и 9,1 км – в Рубцовске. На это потратили 0,8 млрд руб. в рамках ремонтной программы и 1,9 млрд руб. составили инвестиционные вложения.

Каждый год для оценки состояния труб проводят гидравлические испытания. Особенность этого года – рост выявленных повреждений во время опрессовки. Например, в Барнауле их было 980, тогда как годом ранее – 764. Это связано с более высоким давлением во время испытаний, но при этом использование мобильных опрессовочных центров позволило сократить зоны отключений.

Еще одно новшество – роботы для диагностики сетей. Например, в Барнауле робототехника проверила магнитным методом почти 7 км сетей, в Рубцовске на 1,5 км сетей использовали метод акустического резонанса.

"Компания переходит на стратегическое применение подобного оборудования. Дело в том, что повреждения и аварии происходят и там, где прошли гидравлические испытания и есть экспертиза промышленной безопасности. И все равно нет стопроцентной гарантии, что этот трубопровод простоит весь отопительный период, потому что есть локальные, спящие дефекты. А задача роботов как раз в том, чтобы найти эти дефекты", – пояснил Лузанов.

В ближайшие три года СГК планирует проверять по 20 км магистральных (то есть самых больших, "питающих" многих потребителей) сетей. Сделать все за раз дорого (на 20 км в следующем году заложили 120 млн) и не хватит оборудования и времени, потому что такая проверка проводится только при отключении ресурса и только летом. Сейчас СГК заказывает эту услугу у отечественной компании в Санкт-Петербурге, но в планах купить оборудование и обучить уже своих сотрудников.

Выявленные роботами дефекты включают в план ремонта. Например, в следующем году только на обновление таких вот скрытых участков выделили 150 млн рублей.

Пресс-конференция СГК / Фото: Олег Укладов, "Толк"

Экологические проекты

Еще одно важное направление работы – снижение экологического влияния от сжигания угля. Для этого на дымовых трубах ТЭЦ устанавливают системы автоматического контроля выбросов. Кроме того, в Бийске обновили систему оборотного водоснабжения, а на Южной тепловой станции в Рубцовске установили пылеветрозащитные экраны для улавливания угольной пыли при разгрузке топлива.

Продолжается работа по замене старых угольных котельных. Потребителей тепла от них переводят на централизованное отопление. А там, где это сделать невозможно технически, модернизируют.

"За последние несколько лет в трех городах мы перевели на газ либо построили восемь котельных, реконструировали 15, еще 18 вывели из эксплуатации. Это позволило снизить выбросы от котельных в Барнауле на 50%, в Бийске – на 24%, а в Рубцовске – на 18%. В Барнауле работа продолжается, что позволит снизить выбросы до 60%", – сказал Игорь Лузанов.

Все объекты СГК в Алтайском крае получили комплексное экологическое разрешение, то есть все требования закона по выбросам и всему остальному там соблюдены, уточнили в компании.

Добавим, что подовом для пресс-конференции с журналистами стали не только итоги года, но и 15 лет работы компании в Алтайском крае. СГК в регионе начинала свою работу как подразделение "КузбассЭнерго". Затем это был алтайский филиал СГК. В 2023 году Алтайский и Новосибирский подразделения объединили. А в 2024-м алтайское представительство стало самостоятельным акционерным обществом.

СГК / Фото: пресс-служба компании