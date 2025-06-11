СГК в Алтайском крае признана экологически ответственной компанией

Компания победила в городском конкурсе

11 июня 2025, 16:30, ИА Амител

Награждение в администрации Барнаула / Фото: "Вечерний Барнаул"

В Барнауле подвели итоги городского конкурса "За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула". В числе победителей – Сибирская генерирующая компания в Алтайском крае. Энергетики заняли первое место в номинации "Экологически ответственная компания" в категории "Крупные промышленные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и водоснабжения и их филиалы". Торжественная церемония награждения состоялась в администрации города.

На предприятиях компании ежегодно реализуют широкий комплекс мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, отметила начальник управления по охране окружающей среды СГК Валентина Дуброва.

"Среди них – сокращение выбросов в атмосферу, экономное использование природных ресурсов и внедрение новых технологий", – подчеркнула Дуброва.

Городской конкурс проводится ежегодно и является важной частью экологической политики Барнаула. Его цель – привлечение внимания к вопросам охраны природы, повышение экологической грамотности населения и стимулирование участия горожан в сохранении природных ресурсов.

"Участие принимают различные предприятия и организации, учреждения образования и культуры, а также физические лица. Также конкурс способствует повышению уровня экологической грамотности населения Барнаула и стимулирует активное участие граждан в сохранении природных компонентов", – прокомментировал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.

В 2024 году, который стал основным периодом для оценки участников конкурса, на предприятиях СГК в Алтайском крае выполнено 62 природоохранных мероприятия. Например, установка газоочистного оборудования, ремонт золоулавливающих систем, монтаж систем автоматического мониторинга состояния окружающей среды на дымовых трубах барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Помимо этого, компания проводит дополнительные мероприятия по улучшению городской среды: высадку деревьев, организацию экскурсий на ТЭЦ, сбор макулатуры, проведение интерактивных мероприятий и просветительских программ по экологической тематике.