СГК в Алтайском крае признана экологически ответственной компанией
Компания победила в городском конкурсе
11 июня 2025, 16:30, ИА Амител
В Барнауле подвели итоги городского конкурса "За вклад в защиту окружающей среды города Барнаула". В числе победителей – Сибирская генерирующая компания в Алтайском крае. Энергетики заняли первое место в номинации "Экологически ответственная компания" в категории "Крупные промышленные предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса и водоснабжения и их филиалы". Торжественная церемония награждения состоялась в администрации города.
На предприятиях компании ежегодно реализуют широкий комплекс мероприятий, направленных на снижение воздействия на окружающую среду, отметила начальник управления по охране окружающей среды СГК Валентина Дуброва.
"Среди них – сокращение выбросов в атмосферу, экономное использование природных ресурсов и внедрение новых технологий", – подчеркнула Дуброва.
Городской конкурс проводится ежегодно и является важной частью экологической политики Барнаула. Его цель – привлечение внимания к вопросам охраны природы, повышение экологической грамотности населения и стимулирование участия горожан в сохранении природных ресурсов.
"Участие принимают различные предприятия и организации, учреждения образования и культуры, а также физические лица. Также конкурс способствует повышению уровня экологической грамотности населения Барнаула и стимулирует активное участие граждан в сохранении природных компонентов", – прокомментировал заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин.
В 2024 году, который стал основным периодом для оценки участников конкурса, на предприятиях СГК в Алтайском крае выполнено 62 природоохранных мероприятия. Например, установка газоочистного оборудования, ремонт золоулавливающих систем, монтаж систем автоматического мониторинга состояния окружающей среды на дымовых трубах барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Помимо этого, компания проводит дополнительные мероприятия по улучшению городской среды: высадку деревьев, организацию экскурсий на ТЭЦ, сбор макулатуры, проведение интерактивных мероприятий и просветительских программ по экологической тематике.
17:05:57 11-06-2025
За что???, они Завод по переработки отходов что ли построили, или обеспечили транспортировку отходов к месту их переработки, или современную очистительную систему внедрили в промышленный кластер или минимум клапаны пожарной системы (термозапорные клапаны КТЗ) в садах и школах про мониторили, установили? НЕТ
Пользуются наследием СССР, мониторят трубы (вместо того чтобы ставить очистительные системы), высаживают деревья (не один эколог это не приветствует), проводят экскурсии (куда ж без этого, байки травить) и получают еще и грамоты. ПРЕВОСХОДНО!
17:11:13 11-06-2025
Атай (17:05:57 11-06-2025) высаживают деревья (не один эколог это не приветствует)... Эколух? А что вы приветствуете? Пустыню, степь, лесостепь?
23:30:55 11-06-2025
Как говорил один старый дед - "Грамота ума не добавляет." Дайте им ТРИ грамоты за то, что ТРИ шкуры с людей дерут за отопление, при этом качественного ремонта систем отопления не делают, а только роют и роют. Надеются клад Колчака найти.