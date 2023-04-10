СГК восстановит изоляцию на 8,3 км барнаульской теплотрассы

Работы должны завершиться до конца 2023 года — после них трубы больше не будут греть улицу зимой

10 апреля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сибирская генерирующая компания полностью восстановит изоляцию на теплотрассе от Лесного тракта до посёлка Южного. Как сообщает барнаульский филиал СГК в Telegram-канале, по внешнему виду этой сети неоднократно поступали жалобы от жителей города.

"В этом году мы уложим изоляционный материал на 8,3 км теплотрассы. Ранее специалисты восстановили изоляцию на 298 м теплосети", – подчеркнули в пресс-службе.

Мероприятия позволят повысить температуру в квартирах жителей Южного на 1-2 градуса, а также существенно снизят тепловые потери.

Сейчас проводятся работы по определению подрядчика. До конца года изоляцию наружной теплосети должны завершить.