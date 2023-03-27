В Барнауле почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Покровской

Рабочие будут ремонтировать теплотрассу

27 марта 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на участке дороги по улице Покровской перекроют движение для транспорта, сообщили в мэрии.

Ограничение будет действовать с 3 апреля по 25 мая в районе дома № 209 по улице Юрина.

Причина временных неудобств – ремонт теплотрассы. Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка и заранее планировать объезд.

Ранее сообщили, что в Барнауле продлили изменение схем движения общественного транспорта в районе Дома быта.