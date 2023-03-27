В Барнауле почти на два месяца перекроют участок дороги по улице Покровской
Рабочие будут ремонтировать теплотрассу
27 марта 2023, 14:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле на участке дороги по улице Покровской перекроют движение для транспорта, сообщили в мэрии.
Ограничение будет действовать с 3 апреля по 25 мая в районе дома № 209 по улице Юрина.
Причина временных неудобств – ремонт теплотрассы. Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка и заранее планировать объезд.
Ранее сообщили, что в Барнауле продлили изменение схем движения общественного транспорта в районе Дома быта.
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