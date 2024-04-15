СГК возобновила подачу горячей воды и отопления домов в центре Барнаула

В ближайшее время параметры начнут возвращаться к стандартным показателям

15 апреля 2024, 21:55, ИА Амител

Батарея / Фото: unsplash.com / Julian Hochgesang

СГК сообщила о завершении ремонта запорной арматуры в тепловой камере, поломка которой лишила часть домов в центре Барнаула горячей воды и отопления. Об этом проинформировала пресс-служба филиала компании в Telegram-канале.

"Циркуляция теплоносителя в трубопроводах восстановлена. В ближайшее время параметры начнут возвращаться в прежние режимы", – заявили в СГК. Оперативную информацию можно получить в диспетчерской службе СГК в Барнауле по номеру: 8 (3852) 59-97-11.