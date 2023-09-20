Шахматы, теннис, эстафета: в Барнауле пройдет спартакиада иностранных студентов

Соревнования проводят для поддержки дружественных отношений между иностранными студентами вузов края

20 сентября 2023, 12:30, ИА Амител

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГТУ

В Барнауле на базе спортивного манежа Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 28-29 сентября 2023 года пройдет спартакиада иностранных студентов региональных вузов. Открытие состоится в манеже АлтГТУ 28 сентября в 10 часов.

Какие вузы примут участие?

В спортивном мероприятии будут участвовать студенческие команды технического, педагогического, медицинского, аграрного университетов, классического и института культуры.

В каком виде спорта пройдут состязания?

Соревнования пройдут по:

мини-футболу;

шахматам;

баскетболу;

настольному теннису;

эстафетам.

Для судейства в каждом виде спорта приглашены эксперты, имеющие необходимые компетенции.

Мероприятие вошло в число победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов губернатора Алтайского края в 2023 году.