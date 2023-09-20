Шахматы, теннис, эстафета: в Барнауле пройдет спартакиада иностранных студентов
Соревнования проводят для поддержки дружественных отношений между иностранными студентами вузов края
20 сентября 2023, 12:30, ИА Амител
В Барнауле на базе спортивного манежа Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова 28-29 сентября 2023 года пройдет спартакиада иностранных студентов региональных вузов. Открытие состоится в манеже АлтГТУ 28 сентября в 10 часов.
Какие вузы примут участие?
В спортивном мероприятии будут участвовать студенческие команды технического, педагогического, медицинского, аграрного университетов, классического и института культуры.
В каком виде спорта пройдут состязания?
Соревнования пройдут по:
- мини-футболу;
- шахматам;
- баскетболу;
- настольному теннису;
- эстафетам.
Для судейства в каждом виде спорта приглашены эксперты, имеющие необходимые компетенции.
Мероприятие вошло в число победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов губернатора Алтайского края в 2023 году.
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