Шакалы заполонили российский регион из-за неграмотного истребления волков

Животные убивают косуль, оленей, лис, зайцев и фазанов, а в последнее время стали нападать на домашних собак

18 декабря 2023, 17:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Шакалы заполняют территорию Ростовской области из-за безграмотного истребления волков. Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на охотника, пожелавшего не раскрывать свою личность, вывести теперь их будет крайне сложно.

По его словам, прежде в регионе не было шакалов, однако теперь они появляются в лесах северных районов Ростовской области. Животные уже вытеснили и истребили лис, зайцев и фазанов.

"Если бы был волк – он бы не позволил шакалу расположиться на его территории обитания. Волков истребили – получили шакала", – сказал охотник.Сейчас шакалы никого не боятся. Они уничтожают в лесах и оленей, и косуль, а также таскают собак из дворов сельских жителей. Истребить его будет сложно, поскольку размножаются шакалы очень быстро.