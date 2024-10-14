Shaman официально развелся с женой
Документ он показал в соцсетях
14 октября 2024, 19:32, ИА Амител
Исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) сообщил о разводе с топ-менеджером компании "МегаФон" Еленой Мартыновой. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.
Дронов там же разместил свидетельство о расторжении брака. Согласно документу, брак был расторгнут 13 октября 2024 года.
В своем сообщении Дронов объяснил, что причиной развода стала занятость обоих супругов, но они остаются в теплых отношениях. Елена Мартынова подтвердила, что решение о разводе было принято совместно.
Дронов и Мартынова поженились в 2017 году. В этот период Дронов стал популярным исполнителем. В интервью ТАСС он рассказывал, что в 2020 году после череды неудач думал о том, чтобы оставить музыкальную карьеру, но благодаря поддержке супруги продолжил заниматься творчеством.
Дронов признался, что познакомился с Мартыновой, когда был "никем", но она "поверила" в него, несмотря на его "прекрасную карьеру".
00:59:41 15-10-2024
Вот тебе и патриот, даже семейные ценности сохранить не смог
02:42:18 15-10-2024
Он уже объявил, что замуж вышел :-D
06:08:19 15-10-2024
Ну ничего - Филипп Бедросович ждет в гости.
09:57:27 15-10-2024
о май бой
10:54:16 15-10-2024
лицемер, за бабки все. Даже развелся чтобы налоги не платить государству.
17:07:53 15-10-2024
И что? кому то есть дело до этого фрика?