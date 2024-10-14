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Shaman официально развелся с женой

Документ он показал в соцсетях

14 октября 2024, 19:32, ИА Амител

Свидетельство о расторжении брака / Фото: телеграм-канал SHAMAN
Свидетельство о расторжении брака / Фото: телеграм-канал SHAMAN

Исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) сообщил о разводе с топ-менеджером компании "МегаФон" Еленой Мартыновой. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Дронов там же разместил свидетельство о расторжении брака. Согласно документу, брак был расторгнут 13 октября 2024 года.

В своем сообщении Дронов объяснил, что причиной развода стала занятость обоих супругов, но они остаются в теплых отношениях. Елена Мартынова подтвердила, что решение о разводе было принято совместно.

Дронов и Мартынова поженились в 2017 году. В этот период Дронов стал популярным исполнителем. В интервью ТАСС он рассказывал, что в 2020 году после череды неудач думал о том, чтобы оставить музыкальную карьеру, но благодаря поддержке супруги продолжил заниматься творчеством.

Дронов признался, что познакомился с Мартыновой, когда был "никем", но она "поверила" в него, несмотря на его "прекрасную карьеру".

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Комментарии 6

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Алексей

00:59:41 15-10-2024

Вот тебе и патриот, даже семейные ценности сохранить не смог

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Гость

02:42:18 15-10-2024

Он уже объявил, что замуж вышел :-D

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Гость

06:08:19 15-10-2024

Ну ничего - Филипп Бедросович ждет в гости.

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гость

09:57:27 15-10-2024

о май бой

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Гость

10:54:16 15-10-2024

лицемер, за бабки все. Даже развелся чтобы налоги не платить государству.

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Гость

17:07:53 15-10-2024

И что? кому то есть дело до этого фрика?

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