Shaman официально развелся с женой

Документ он показал в соцсетях

14 октября 2024, 19:32, ИА Амител

Свидетельство о расторжении брака / Фото: телеграм-канал SHAMAN

Исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) сообщил о разводе с топ-менеджером компании "МегаФон" Еленой Мартыновой. Эту информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Дронов там же разместил свидетельство о расторжении брака. Согласно документу, брак был расторгнут 13 октября 2024 года.

В своем сообщении Дронов объяснил, что причиной развода стала занятость обоих супругов, но они остаются в теплых отношениях. Елена Мартынова подтвердила, что решение о разводе было принято совместно.

Дронов и Мартынова поженились в 2017 году. В этот период Дронов стал популярным исполнителем. В интервью ТАСС он рассказывал, что в 2020 году после череды неудач думал о том, чтобы оставить музыкальную карьеру, но благодаря поддержке супруги продолжил заниматься творчеством.

Дронов признался, что познакомился с Мартыновой, когда был "никем", но она "поверила" в него, несмотря на его "прекрасную карьеру".