Песни SHAMAN и Газманова могут появиться в школьной программе уже в сентябре

Депутат уверен, что дети начнут изучать "патриотические песни современных авторов" уже со следующего учебного года

23 января 2025, 21:30, ИА Амител

SHAMAN / Кадр из клипа на песню "Я русский"

Школьники 1-8 классов могут начать изучать патриотические песни современных авторов, включая творчество SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова, на уроках музыки уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью РИА Новости.

Минпросвещения поддержало инициативу о включении современных патриотических исполнителей в школьную программу.

"С 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", – заявил депутат.

Для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнения современными патриотическими песнями создана экспертная группа.

Среди экспертов – методисты, авторы учебников, музыканты и другие деятели культуры. Эта группа займется формированием сборника вокально-хоровых произведений для 1-8 классов.