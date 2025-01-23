Песни SHAMAN и Газманова могут появиться в школьной программе уже в сентябре
Депутат уверен, что дети начнут изучать "патриотические песни современных авторов" уже со следующего учебного года
23 января 2025, 21:30, ИА Амител
Школьники 1-8 классов могут начать изучать патриотические песни современных авторов, включая творчество SHAMAN (Ярослава Дронова) и Олега Газманова, на уроках музыки уже с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью РИА Новости.
Минпросвещения поддержало инициативу о включении современных патриотических исполнителей в школьную программу.
"С 1 сентября, уверен, дети начнут изучать в школах патриотические песни современных авторов, включая Олега Газманова и Шамана", – заявил депутат.
Для внесения изменений в программу школьных уроков музыки и ее дополнения современными патриотическими песнями создана экспертная группа.
Среди экспертов – методисты, авторы учебников, музыканты и другие деятели культуры. Эта группа займется формированием сборника вокально-хоровых произведений для 1-8 классов.
21:39:55 23-01-2025
Зачем?
22:51:18 23-01-2025
остановите Землю! я сойду.
00:20:26 24-01-2025
ерунда какая-то, даже если и появятся, нормальный педагог вместе с методистом определяют что и как преподавать, так что это все ерундистика. Вот в крае преподают на музыке например советские песенки пионеров, рассказывают о Степане М. и других наших песенниках и музыкантах знаменитых
09:00:37 24-01-2025
Зачем неуважаемый де-путат, непонять откуда взявшийся, предлагает детишкам научиться разбираться в сортах г..на?
10:53:40 24-01-2025
Гость (09:00:37 24-01-2025) Зачем неуважаемый де-путат, непонять откуда взявшийся, предл... для тебя гов...но-это любовь к Родине? а ты, фраерок, вообще чейных будешь???
11:12:02 24-01-2025
Гость (10:53:40 24-01-2025) для тебя гов...но-это любовь к Родине? а ты, фраерок, вообще... Божий дар с яичницей не путай, сиделец. Го..но- это песни этих двух упырей, а любовь к Родине у каждого своя, любить на прилюдно на публике- скотство.
11:36:18 24-01-2025
Гость (11:12:02 24-01-2025) Божий дар с яичницей не путай, сиделец. Го..но- это песни эт... не являюсь фанатом ни того, ни другого, но ведь сказано, что речь идет о песнях не только этих двух, а в целом, со школы помню великолепную песню с чего начинается Родина? она тоже не достойна??? А "берёзы" Расторгуева? да их, песен очень много - вот о чем речь! а хай подняли по двум певцам!
15:40:45 13-02-2025
Гость (10:53:40 24-01-2025) для тебя гов...но-это любовь к Родине? а ты, фраерок, вообще... Тебе даже не понятно о каком г..не писано было до тебееее ФУ ... Любовь к родине это что,а не кто! И вообще о любви не говори -помни такую песню
06:56:24 24-01-2025
Один вопрос: зачем и нахрена?
11:05:53 24-01-2025
Гость (06:56:24 24-01-2025) Один вопрос: зачем и нахрена?... самые страшные люди - это равнодушные! любить Родину вам, а зачем? вам не надо, вас же и так не плохо кормят, живете не на улице поди, а кто вам дал всё, что у вас есть и будет? не надо говорить о своих способностях, берите выше, глобальнее, вы хоть помните, где живёте? и вообще, зачем и нахрена вы вообще живете? к чему стремитесь? ради кого и чего? забыли, что у гробов карманов нет? что в голове у ваших детей, зачем им, да и вам наша многострадальная Россия? зачем её любить и уважать... вам?
15:33:28 13-02-2025
Гость (06:56:24 24-01-2025) Один вопрос: зачем и нахрена?... Нахрена им ни хрена...
07:39:03 24-01-2025
Это не патриотические песни а полнейшая политическая, пропагандистская конъюнктура.
08:35:06 24-01-2025
Если ребенок не будет ходить на музыку - выгонят из школы?
15:55:18 13-02-2025
Гость (08:35:06 24-01-2025) Если ребенок не будет ходить на музыку - выгонят из школы?... Это вообще не нужный предмет
08:43:25 24-01-2025
Что там эти депутаты курят? Уж очень забористое. Хочу такое же. Тоже хочу увидеть вставание с колен и рост экономики...
10:34:50 24-01-2025
Гость (08:43:25 24-01-2025) Что там эти депутаты курят? Уж очень забористое. Хочу такое ... Они не курят, они делают все, что бы усидеть у кормушки.
08:47:02 24-01-2025
Ой, какая прелесть. Я правильно понимаю - детишки хором будут распевать газмановское
"И не кончится никак век,
И не сменится никак вождь."? Или про землю, которую ноздрями втягивают? (Интересно, под чем такое пишут) Ну или там "Путану".
15:47:29 13-02-2025
Гость (08:47:02 24-01-2025) Ой, какая прелесть. Я правильно понимаю - детишки хором буду... В романе 'мастер и Маргарита ' пришел, может и не в одну организацию Фагот (коровьей и учить пению и что получилось....
09:06:33 24-01-2025
На фото чувак в женской блузке с подкладными плечами... пусть уж тогда поёт "Я- русская!"...
09:38:34 24-01-2025
Гость (09:06:33 24-01-2025) На фото чувак в женской блузке с подкладными плечами... пуст... Она ещё и без трусов
11:09:46 24-01-2025
Гость (09:06:33 24-01-2025) На фото чувак в женской блузке с подкладными плечами... пуст... по себе людей не судят!
10:12:11 24-01-2025
Никто запретит учителям не изучать эти темы, а заменить их чем-то другим. И любой здравомыслящий человек так и поступит.
10:40:52 24-01-2025
Гость (10:12:11 24-01-2025) Никто запретит учителям не изучать эти темы, а заменить их ч... Да-да-да) А потом этот здравомыслящий поедет на зону за дискредитацию. "Никто не лезет к вам в постель, вы просто не пропагандируйте", "иноагент - это просто строчка в реестре", "не хотите не рожайте"(но за любое высказывание не в пользу деторождения можно получить огромный штраф). Вы с чего решили, что тут будет как-то по-другому?
16:21:52 24-01-2025
Гость (10:40:52 24-01-2025) Да-да-да) А потом этот здравомыслящий поедет на зону за диск...
Рабы реально немы.
11:28:13 24-01-2025
почему прицепились к двум исполнителям? где сказано, что будут только они? считаете, что патриотизм - не нужен? С чего начинается Родина??? ради кого отцы и деды погибали на фронтах, вырывали победу из пасти страшного врага? возникает вопрос - многие люди, написавшие комментарии, они мягко говоря не умные, или же просто враги, скрытые и ждущие момента, что б ударить в спину? ненавистники России, а зачем вы тогда здесь свою шкуру трёте?
15:53:03 13-02-2025
Гость (11:28:13 24-01-2025) почему прицепились к двум исполнителям? где сказано, что буд... Моя бабушка добровольно пошла на фронт в18 лет меня же пенсии лишили в55 лет чем же я хуже тех
21:06:03 13-02-2025
Гость (15:53:03 13-02-2025) Моя бабушка добровольно пошла на фронт в18 лет меня же пенси... за что ее лишили пенсии? пришибла кого?
11:45:22 24-01-2025
мне лично по душе песня "Я-Русский", и мне до пуговицы чужое мнение, я живу своим умом!