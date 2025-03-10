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SHAMAN и Мизулина публично подтвердили свои отношения

После признания артист поцеловал главу ЛБИ и исполнил песню "Ты моя"

10 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердили, что являются парой. Это произошло во время концерта "Ты моя" на сцене "Live Арены", пишет РИА Новости.

Во время выступления SHAMAN пригласил Мизулину на сцену, где она появилась в белом платье. Артист вручил ей букет цветов.

"Вы знаете, возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но как мужчина я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе! Екатерина, что ты на это скажешь?" – сказал певец.

Мизулина ответила: "Да", после чего SHAMAN воскликнул: "Она сказала "Да!" Певец и глава ЛБИ слились в поцелуе.

Затем артист исполнил песню "Ты моя", обнимая свою возлюбленную.

культура Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 26

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Гость

09:05:55 10-03-2025

Возможно я сейчас опозорюсь на всю страну, сказал Ярослав и опозорился на всю вселенную.

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Гость

09:06:48 10-03-2025

Ей же 40. Договорняк похоже.

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Гость

09:28:59 10-03-2025

Гость (09:06:48 10-03-2025) Ей же 40. Договорняк похоже.... Так, вторая жена у него еще старше была - на 14 лет! А у Мизулиной и статус выше.
Первая жена ребенка родила , вторая его знаменитым сделала , а с Мизулиной он заслуженным стал. То ли еще будет...

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Гость

13:07:31 10-03-2025

Гость (09:28:59 10-03-2025) Так, вторая жена у него еще старше была - на 14 лет! А у ... думаете, это будущий Сам на следующие многие лета? О_о

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Гость

09:44:22 10-03-2025

Гость (09:06:48 10-03-2025) Ей же 40. Договорняк похоже.... А первая была у него преподавателем. Мальчик строит карьеру.

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Гость

09:34:59 10-03-2025

Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте свои свиные рыла в чужие личные дела.

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Гость

09:43:44 10-03-2025

Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Никто бы и не совал, если бы они сами не объявили

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Гость

09:48:49 10-03-2025

Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Когда дела личные, о них никто и не узнает никогда. А если "личное дело" намерено выносится на публику, то заведомо предполагается обсуждение.

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Гость

09:51:09 10-03-2025

Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... А зачем они свои личные дела на сцене перед всеми делают?

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Гость

09:59:45 10-03-2025

Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Да с удовольствием, но только после того как мизулина младшая и старшая перестанут лезть со своими нравоучениями и учить жизни остальных.

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Гость

11:15:31 10-03-2025

Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Если это их дело то нечего публично со сцены заявлять:" Мы встречаемся и мы вместе" ДА И НА ЗДОРОВЬЕ! нЕНОРМАЛЬНЫЕ.

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Гость

09:36:17 10-03-2025

вурдалачная парочка - норм

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соска

09:45:57 10-03-2025

красивые счастья Вам

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Гость

10:16:14 10-03-2025

Это наши традиционные ценности), неужели есть те кто не верит в их любовь)

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Иван

10:20:28 10-03-2025

Что значит пара? Не в браке, не венчанные? Что это еще за пропаганда не скрепных ценностей?

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Гость

10:28:26 10-03-2025

Наверное, в депутаты собрался, в ГД. Рассчетливый родимый

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Musik

11:10:13 10-03-2025

Ну новость...

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Гость

11:15:07 10-03-2025

Кто эти люди?)))

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Гость

11:21:22 10-03-2025

оспади - трэш трэшовый

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Гость

11:28:23 10-03-2025

Гость (11:21:22 10-03-2025) оспади - трэш трэшовый... Нет, это ЛОЛ, кринж.

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Гость

11:34:25 10-03-2025

"Орфей полюбил Эвридику, такая старая история." Шапито.

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Гость

11:44:46 10-03-2025

Не долго горевал парнишка

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гость

13:38:25 10-03-2025

Новость из серии ФУУУУУУ(((((

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пария

15:45:43 10-03-2025

шаман пример с галкина берет чтоли?
следующая любофф будет бабушка 70 лет? =)

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Гость

17:14:37 10-03-2025

Хорошо тыл старушкой прикрыл. Теперь ведь и не подкопаешься!

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Косточка

22:49:20 13-03-2025

лишь бы во время секаса моторчик и мизулиной не остановился.

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