SHAMAN и Мизулина публично подтвердили свои отношения

После признания артист поцеловал главу ЛБИ и исполнил песню "Ты моя"

10 марта 2025, 09:00, ИА Амител

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердили, что являются парой. Это произошло во время концерта "Ты моя" на сцене "Live Арены", пишет РИА Новости.

Во время выступления SHAMAN пригласил Мизулину на сцену, где она появилась в белом платье. Артист вручил ей букет цветов.

"Вы знаете, возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но как мужчина я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе! Екатерина, что ты на это скажешь?" – сказал певец.

Мизулина ответила: "Да", после чего SHAMAN воскликнул: "Она сказала "Да!" Певец и глава ЛБИ слились в поцелуе.

Затем артист исполнил песню "Ты моя", обнимая свою возлюбленную.