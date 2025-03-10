SHAMAN и Мизулина публично подтвердили свои отношения
После признания артист поцеловал главу ЛБИ и исполнил песню "Ты моя"
10 марта 2025, 09:00, ИА Амител
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердили, что являются парой. Это произошло во время концерта "Ты моя" на сцене "Live Арены", пишет РИА Новости.
Во время выступления SHAMAN пригласил Мизулину на сцену, где она появилась в белом платье. Артист вручил ей букет цветов.
"Вы знаете, возможно, я сейчас опозорюсь на всю страну, но как мужчина я должен это сказать. Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, что между нами. Официально заявляю при всех: мы пара, мы встречаемся и мы вместе! Екатерина, что ты на это скажешь?" – сказал певец.
Мизулина ответила: "Да", после чего SHAMAN воскликнул: "Она сказала "Да!" Певец и глава ЛБИ слились в поцелуе.
Затем артист исполнил песню "Ты моя", обнимая свою возлюбленную.
09:05:55 10-03-2025
Возможно я сейчас опозорюсь на всю страну, сказал Ярослав и опозорился на всю вселенную.
09:06:48 10-03-2025
Ей же 40. Договорняк похоже.
09:28:59 10-03-2025
Гость (09:06:48 10-03-2025) Ей же 40. Договорняк похоже.... Так, вторая жена у него еще старше была - на 14 лет! А у Мизулиной и статус выше.
Первая жена ребенка родила , вторая его знаменитым сделала , а с Мизулиной он заслуженным стал. То ли еще будет...
13:07:31 10-03-2025
Гость (09:28:59 10-03-2025) Так, вторая жена у него еще старше была - на 14 лет! А у ... думаете, это будущий Сам на следующие многие лета? О_о
09:44:22 10-03-2025
Гость (09:06:48 10-03-2025) Ей же 40. Договорняк похоже.... А первая была у него преподавателем. Мальчик строит карьеру.
09:34:59 10-03-2025
Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте свои свиные рыла в чужие личные дела.
09:43:44 10-03-2025
Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Никто бы и не совал, если бы они сами не объявили
09:48:49 10-03-2025
Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Когда дела личные, о них никто и не узнает никогда. А если "личное дело" намерено выносится на публику, то заведомо предполагается обсуждение.
09:51:09 10-03-2025
Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... А зачем они свои личные дела на сцене перед всеми делают?
09:59:45 10-03-2025
Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Да с удовольствием, но только после того как мизулина младшая и старшая перестанут лезть со своими нравоучениями и учить жизни остальных.
11:15:31 10-03-2025
Гость (09:34:59 10-03-2025) Это их дело, если им комфортно вместе, пусть живут. Не суйте... Если это их дело то нечего публично со сцены заявлять:" Мы встречаемся и мы вместе" ДА И НА ЗДОРОВЬЕ! нЕНОРМАЛЬНЫЕ.
09:36:17 10-03-2025
вурдалачная парочка - норм
09:45:57 10-03-2025
красивые счастья Вам
10:16:14 10-03-2025
Это наши традиционные ценности), неужели есть те кто не верит в их любовь)
10:20:28 10-03-2025
Что значит пара? Не в браке, не венчанные? Что это еще за пропаганда не скрепных ценностей?
10:28:26 10-03-2025
Наверное, в депутаты собрался, в ГД. Рассчетливый родимый
11:10:13 10-03-2025
Ну новость...
11:15:07 10-03-2025
Кто эти люди?)))
11:21:22 10-03-2025
оспади - трэш трэшовый
11:28:23 10-03-2025
Гость (11:21:22 10-03-2025) оспади - трэш трэшовый... Нет, это ЛОЛ, кринж.
11:34:25 10-03-2025
"Орфей полюбил Эвридику, такая старая история." Шапито.
11:44:46 10-03-2025
Не долго горевал парнишка
13:38:25 10-03-2025
Новость из серии ФУУУУУУ(((((
15:45:43 10-03-2025
шаман пример с галкина берет чтоли?
следующая любофф будет бабушка 70 лет? =)
17:14:37 10-03-2025
Хорошо тыл старушкой прикрыл. Теперь ведь и не подкопаешься!
22:49:20 13-03-2025
лишь бы во время секаса моторчик и мизулиной не остановился.