SHAMAN споет в опере о Крещении Руси
Курирует программу продюсер и композитор Игорь Матвиенко
29 июля 2024, 10:01, ИА Амител
Кадр из видео: t.me/shaman_channel
Певец SHAMAN анонсировал выступление в этно-опере "Князь Владимир".
В телеграм-канале он поделился отрывком репетиции с Николаем Расторгуевым, а также рассказал, что выступление представят в начале февраля 2025 года.
Курирует программу продюсер и композитор Игорь Матвиенко.
Ранее в июле SHAMAN получил звание заслуженного артиста России.
11:02:37 29-07-2024
От него шоу-биз отвернулся, по крайней мере, подавляющее большинство))))
11:10:43 29-07-2024
Какие времена, такие и певцы. Наверно мы лучшего не заслужили.
11:47:06 29-07-2024
Гость (11:10:43 29-07-2024) Какие времена, такие и певцы. Наверно мы лучшего не заслужил... Печалька!
11:12:12 29-07-2024
Чего с ним носятся? Такой тошнотный ,неискренный, притворный. Спел две песенки и нате вам заслуженный. КОБЗОН всю жизнь пахал и оп...все на одной ступеньке.
11:49:07 29-07-2024
И (11:12:12 29-07-2024) Чего с ним носятся? Такой тошнотный ,неискренный, притворный... На какой одной??? Конечно, ник чему заслуженного "Шаману" дали, только Кобзон И.Д - НАРОДНЫЙ, а это не одно и тоже!
12:13:41 29-07-2024
Звание "Заслуженный " дают только через 20 лет творческой деятельности, а тут??? Наш пострел везде поспел? Ясно же , чей это "проект".
12:14:40 29-07-2024
Хороший композитор, много у него запоминающихся песен, думаю и опера должна получится достойной с такими исполнителями.
13:42:57 29-07-2024
Гость (12:14:40 29-07-2024) Хороший композитор, много у него запоминающихся песен, думаю... Это даже не смешно. Ну а сам исполнитель с его данными, боюсь, даже кроссоверные вещи нормально спеть не сможет.
16:02:17 29-07-2024
Гость (13:42:57 29-07-2024) Это даже не смешно. Ну а сам исполнитель с его данными, боюс... Не бойся, дурашка.
12:56:52 29-07-2024
А я буду слушать Селин Дион на открытии Олимпиады в Париже!;)Шикарное выступление.
01:47:45 30-07-2024
Я думаю, Шаман заслужил звание, нужно награждать здесь и сейчас, а не через 20 лет, народ его очень любит, его творчество подняло патриотизм в стране, мы полюбили свой гимн и горды тем, что мы русские.
13:49:54 30-07-2024
Ух ты, все злопыхатели собрались. А я буду слушать мною любомого Ярослава. Много лет являюсь поклонником его творчества. Даже когда он не был Шаманом, была подписана до закрытия в инстаграм ещё. А заслуженного ему дали, за то, что своим творчеством сплотил народ России. Я не знаю ни одного исполнителя в мире, чтобы как в ВОВ музыка обьединяла, призывала, вдохновляла и окрыляла. Браво, любимка.
13:57:36 30-07-2024
" Я не знаю ни одного исполнителя в мире, чтобы как в ВОВ музыка обьединяла, призывала, вдохновляла и окрыляла."
хорошо пишите, эмоционально, только нифига не понятно.
14:14:18 30-07-2024
Шаман трудяга, сам пишет себе песни, делает оранжировки, ставит клипы! Уважаю! Поёт отлично! Слушаю периодически и рад за него! 6аш парень, Русский в широком смысле этого слова!
Желаю успехов!