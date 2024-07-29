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SHAMAN споет в опере о Крещении Руси

Курирует программу продюсер и композитор Игорь Матвиенко

29 июля 2024, 10:01, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/shaman_channel
Кадр из видео: t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN анонсировал выступление в этно-опере "Князь Владимир".

В телеграм-канале он поделился отрывком репетиции с Николаем Расторгуевым, а также рассказал, что выступление представят в начале февраля 2025 года.

Курирует программу продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Ранее в июле SHAMAN получил звание заслуженного артиста России.

культура музыка Знаменитости

Комментарии 14

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Гость

11:02:37 29-07-2024

От него шоу-биз отвернулся, по крайней мере, подавляющее большинство))))

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Гость

11:10:43 29-07-2024

Какие времена, такие и певцы. Наверно мы лучшего не заслужили.

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Гость

11:47:06 29-07-2024

Гость (11:10:43 29-07-2024) Какие времена, такие и певцы. Наверно мы лучшего не заслужил... Печалька!

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И

11:12:12 29-07-2024

Чего с ним носятся? Такой тошнотный ,неискренный, притворный. Спел две песенки и нате вам заслуженный. КОБЗОН всю жизнь пахал и оп...все на одной ступеньке.

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Гость

11:49:07 29-07-2024

И (11:12:12 29-07-2024) Чего с ним носятся? Такой тошнотный ,неискренный, притворный... На какой одной??? Конечно, ник чему заслуженного "Шаману" дали, только Кобзон И.Д - НАРОДНЫЙ, а это не одно и тоже!

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Гость

12:13:41 29-07-2024

Звание "Заслуженный " дают только через 20 лет творческой деятельности, а тут??? Наш пострел везде поспел? Ясно же , чей это "проект".

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Гость

12:14:40 29-07-2024

Хороший композитор, много у него запоминающихся песен, думаю и опера должна получится достойной с такими исполнителями.

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Гость

13:42:57 29-07-2024

Гость (12:14:40 29-07-2024) Хороший композитор, много у него запоминающихся песен, думаю... Это даже не смешно. Ну а сам исполнитель с его данными, боюсь, даже кроссоверные вещи нормально спеть не сможет.

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Гость

16:02:17 29-07-2024

Гость (13:42:57 29-07-2024) Это даже не смешно. Ну а сам исполнитель с его данными, боюс... Не бойся, дурашка.

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Гость

12:56:52 29-07-2024

А я буду слушать Селин Дион на открытии Олимпиады в Париже!;)Шикарное выступление.

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Нина

01:47:45 30-07-2024

Я думаю, Шаман заслужил звание, нужно награждать здесь и сейчас, а не через 20 лет, народ его очень любит, его творчество подняло патриотизм в стране, мы полюбили свой гимн и горды тем, что мы русские.

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Елена

13:49:54 30-07-2024

Ух ты, все злопыхатели собрались. А я буду слушать мною любомого Ярослава. Много лет являюсь поклонником его творчества. Даже когда он не был Шаманом, была подписана до закрытия в инстаграм ещё. А заслуженного ему дали, за то, что своим творчеством сплотил народ России. Я не знаю ни одного исполнителя в мире, чтобы как в ВОВ музыка обьединяла, призывала, вдохновляла и окрыляла. Браво, любимка.

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Мусик

13:57:36 30-07-2024

" Я не знаю ни одного исполнителя в мире, чтобы как в ВОВ музыка обьединяла, призывала, вдохновляла и окрыляла."
хорошо пишите, эмоционально, только нифига не понятно.

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Руслан

14:14:18 30-07-2024

Шаман трудяга, сам пишет себе песни, делает оранжировки, ставит клипы! Уважаю! Поёт отлично! Слушаю периодически и рад за него! 6аш парень, Русский в широком смысле этого слова!
Желаю успехов!

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