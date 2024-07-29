SHAMAN споет в опере о Крещении Руси

Курирует программу продюсер и композитор Игорь Матвиенко

29 июля 2024, 10:01, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/shaman_channel

Певец SHAMAN анонсировал выступление в этно-опере "Князь Владимир".

В телеграм-канале он поделился отрывком репетиции с Николаем Расторгуевым, а также рассказал, что выступление представят в начале февраля 2025 года.

Курирует программу продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

Ранее в июле SHAMAN получил звание заслуженного артиста России.