SHAMAN стал заслуженным артистом РФ

Такой указ подписал президент

23 июля 2024, 07:42, ИА Амител

SHAMAN / Кадр из видео: YouTube-канал MUZLOFT

Певец SHAMAN получил звание заслуженного артиста России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Дронову Ярославу Юрьевичу", – сказано в документе.

Помимо него, аналогичного статуса удостоились еще два человека из Чечни. Это вокалистка филармонии имени Шахбулатова Тамара Дадашева и директор ансамбля "Нохчо" Аминат Ахмадова.

Ранее в июле представитель SHAMAN опроверг информацию об отъезде певца из страны из-за мобилизации.