SHAMAN стал заслуженным артистом РФ
Такой указ подписал президент
23 июля 2024, 07:42, ИА Амител
SHAMAN / Кадр из видео: YouTube-канал MUZLOFT
Певец SHAMAN получил звание заслуженного артиста России. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
"Присвоить почетные звания: "Заслуженный артист Российской Федерации" <...> Дронову Ярославу Юрьевичу", – сказано в документе.
Помимо него, аналогичного статуса удостоились еще два человека из Чечни. Это вокалистка филармонии имени Шахбулатова Тамара Дадашева и директор ансамбля "Нохчо" Аминат Ахмадова.
Ранее в июле представитель SHAMAN опроверг информацию об отъезде певца из страны из-за мобилизации.
07:49:06 23-07-2024
Опустили звание Народного ниже плинтуса.
07:54:58 23-07-2024
Гость (07:49:06 23-07-2024) Опустили звание Народного ниже плинтуса.... пока то он не народный, а только заслуженный. Молодец, парень. Горжусь им и Россией. Все враги России будут побеждены, победа будет за нами, как в 1945 году.
08:40:11 23-07-2024
Гость (07:49:06 23-07-2024) Опустили звание Народного ниже плинтуса.... Завидовать - смертный грех.
10:25:15 23-07-2024
Гость (07:49:06 23-07-2024) Опустили звание Народного ниже плинтуса.... Ну да, пугачиха опустила. Теперь рядом с ней позорно стоять.
07:55:20 23-07-2024
Ельцин Юлиана тоже быстро сделал, после одной песни.
08:02:56 23-07-2024
ДМВ (07:55:20 23-07-2024) Ельцин Юлиана тоже быстро сделал, после одной песни.... что сравнивать то, член с пальцем....
08:17:54 23-07-2024
Пошаманил перед американским посольством в Москве, Байден и спëкся...
08:41:40 23-07-2024
фальшивый насквозь горлопан.
правильно написали выше, что опустили звания ниже плинтуса.
08:45:00 23-07-2024
Малохольный кличку свою пишет нерусскими буквами а ему такие звания вручают.
Это похлеще Героя России Милляра получилось.
15:35:01 23-07-2024
Гость (08:45:00 23-07-2024) Малохольный кличку свою пишет нерусскими буквами а ему такие... Мои предположения. Директор Дронова ранее работал директором С.Ротару. Не знаю, какие у них были отношения и почему закончились, но у внука Ротару, которого она раскручивает в США, псевдоним «SHAMAN», парень малоизвестный исполнитель. И вдруг в России под этим именем появляется русский певец с определенными взглядами, становится мегапопулярным. Причем певец-народник, поёт в стиле Зыкиной и других русских артистов с такой же манерой исполнения. Вот троллинг от бывшего директора! Можно представить, как в Америке относятся теперь к внуку Ротару)))
08:46:57 23-07-2024
до Новодевичьего пока не дотягивает
08:54:32 23-07-2024
Гость (08:46:57 23-07-2024) до Новодевичьего пока не дотягивает... А ты уже место себе там забронировал?
09:03:25 23-07-2024
Гость (08:54:32 23-07-2024) А ты уже место себе там забронировал?... Он просто слово слышал и оно ему понравилось.
09:05:09 23-07-2024
Не думал, что когда-то это скажу. Но как по-мне так уж лучше бы Бузова, а не вот этот персонаж. Вот так постепенно но уверенно мы движемся к краю
09:30:38 23-07-2024
Гость (09:05:09 23-07-2024) Не думал, что когда-то это скажу. Но как по-мне так уж лучше... К какому краю вы двигаетесь ?
09:41:39 23-07-2024
Гость (09:30:38 23-07-2024) К какому краю вы двигаетесь ?... Он чувствует подвижки и ему боязно.
10:17:10 23-07-2024
Гость (09:05:09 23-07-2024) Не думал, что когда-то это скажу. Но как по-мне так уж лучше... ПРАВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:48:58 23-07-2024
Гость (09:05:09 23-07-2024) Не думал, что когда-то это скажу. Но как по-мне так уж лучше... А с Бузовой вы куда двигаетесь ?
09:10:42 23-07-2024
Заслужил. Поет о русских и для русских, нам такие песни сейчас нужны.
09:22:43 23-07-2024
Гость (09:10:42 23-07-2024) Заслужил. Поет о русских и для русских, нам такие песни сейч... А Макаревич с Пугачевой о ком и для кого пели?
09:29:37 23-07-2024
Гость (09:22:43 23-07-2024) А Макаревич с Пугачевой о ком и для кого пели?... Каждый о своем.
09:38:44 23-07-2024
Гость (09:22:43 23-07-2024) А Макаревич с Пугачевой о ком и для кого пели?... Ну если они оба сейчас в Израйле живут,похоже в основном для евреев и пели.Здесь попели и спрыгнули в Израйль. "Скворцы летят на родину,скворцы летят, летят." (Слова из другой песни,не из их репертуара))
10:09:59 23-07-2024
Гость (09:22:43 23-07-2024) А Макаревич с Пугачевой о ком и для кого пели?... А эти пели для вас, вы же себя к русским не причисляете...
11:16:34 23-07-2024
Гость (10:09:59 23-07-2024) А эти пели для вас, вы же себя к русским не причисляете...... Это вы меня к Русским не причисляете, а я представьте Русский и родину свою люблю.
Понятно, что это не вписывается в картину мира которую вам уже десять лет изо дня в день вдалбливают в телевизоре.
Ну вот так представьте может быть, можно любить страну и быть не во всем согласным с её руководством
11:44:29 23-07-2024
Гость (11:16:34 23-07-2024) Это вы меня к Русским не причисляете, а я представьте Русски... И с чем же вы последние десять лет не согласны ?
12:20:53 23-07-2024
Гость (11:16:34 23-07-2024) Это вы меня к Русским не причисляете, а я представьте Русски... В советское время в кулуарах Москонцерта «Машину времени» называли «Машиной с евреями». Один из участников в одноименной книге хорошо описывал, как Макаревич* путем обмана своих коллег присвоил себе авторство песен, созданных не им, и получает доход.
13:00:50 23-07-2024
Гость (11:16:34 23-07-2024) Это вы меня к Русским не причисляете, а я представьте Русски... Родину любите из Казахстана? Из Армении, Грузии? Или куда вы там, несогласные, сдриснули?
10:19:29 23-07-2024
Печальный диссонанс ......во мнениях!
10:51:20 23-07-2024
Да тут просто пятая колонна отирается, вот они и минусят) а еврейскоподданных Пугачеву и Галкина с Макарошей трогать низзя, они им идейно близки)
11:18:58 23-07-2024
Гость (10:51:20 23-07-2024) Да тут просто пятая колонна отирается, вот они и минусят) а ... Да-да а ещё агенты Госдепа и спецслужб ВСУ. Как ловко вы нас раскусили, всё извините мы уходим
11:30:34 23-07-2024
Гость (11:18:58 23-07-2024) Да-да а ещё агенты Госдепа и спецслужб ВСУ. Как ловко вы нас... Да-да, валите) Попутного ветра в горбатую спину) и еще с собой одного вышеотписавшегося несогласного забери, он гордится тем, что телевизор не смотрит уже 10 лет) А типа все остальные прямо как по приговору суда только и делают, что наизусть заучивают Соловьева с экрана)))
12:36:53 23-07-2024
Сколько нацистов то в коментах. Шаман талантливый парень и свои миллионы он зарабатывает за счет своего таланта. Ему и престарелая пугачева мешала. Россия выиграет эту войну, так как нельзя на Донбассе было с 2014 года убивать русских людей (в том числе и детей). Советую быдлу поменьше завидовать.
13:12:52 23-07-2024
Гость (07:54:58 23-07-2024) пока то он не народный, а только заслуженный. Молодец, паре... Шаман, это ты?