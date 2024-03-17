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SHAMAN трижды перекрестился во время голосования

На участок певец пришел с охраной

17 марта 2024, 15:25, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, трижды перекрестился, когда голосовал на выборах президента. 

На избирательный участок Дронов пришел в сопровождении охраны и перекрестился, перед тем как опустить бюллетень в урну.

"Готово", – подытожил певец.

На фоне все это время были слышны звуки фотоаппаратов. Судя по всему, SHAMAN голосовал в окружении журналистов. 

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Комментарии 3

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Nectojoke

22:19:18 17-03-2024

Придёт время, посмотрим... Наигранности много, взлетел
....
Посмотрим

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колхозник

07:58:27 18-03-2024

Идиот!, он бы ещё танцы с бубном вокруг урны затеял!, этот клоун показывает нам насколько всё исковеркано в головах!!!

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Гость

09:48:57 18-03-2024

Вот это клоун. Я так понимаю это замена Могенштейна, только которая нравится власти.

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