SHAMAN трижды перекрестился во время голосования

На участок певец пришел с охраной

17 марта 2024, 15:25, ИА Амител

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, трижды перекрестился, когда голосовал на выборах президента.

На избирательный участок Дронов пришел в сопровождении охраны и перекрестился, перед тем как опустить бюллетень в урну.

"Готово", – подытожил певец.

На фоне все это время были слышны звуки фотоаппаратов. Судя по всему, SHAMAN голосовал в окружении журналистов.