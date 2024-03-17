SHAMAN трижды перекрестился во время голосования
На участок певец пришел с охраной
17 марта 2024, 15:25, ИА Амител
Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, трижды перекрестился, когда голосовал на выборах президента.
На избирательный участок Дронов пришел в сопровождении охраны и перекрестился, перед тем как опустить бюллетень в урну.
"Готово", – подытожил певец.
На фоне все это время были слышны звуки фотоаппаратов. Судя по всему, SHAMAN голосовал в окружении журналистов.
22:19:18 17-03-2024
Придёт время, посмотрим... Наигранности много, взлетел
....
Посмотрим
07:58:27 18-03-2024
Идиот!, он бы ещё танцы с бубном вокруг урны затеял!, этот клоун показывает нам насколько всё исковеркано в головах!!!
09:48:57 18-03-2024
Вот это клоун. Я так понимаю это замена Могенштейна, только которая нравится власти.