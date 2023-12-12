Концерт с триколорами. SHAMAN выступил в Барнауле
Судя по снимкам из социальных сетей, зал был полон — билеты распроданы полностью
12 декабря 2023, 22:31, ИА Амител
Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил в Барнауле. Музыкант вышел на сцену ДК Моторостроителей.
Судя по снимкам из социальных сетей, зал был полон – билеты распроданы полностью. Музыкант исполнил свои композиции, зрители размахивали триколорами, делали селфи на фоне Дронова и аплодировали певцу.
Напомним, что вчера SHAMAN выступил в Бийске. Там ему удалось тоже собрать аншлаг.
08:42:48 13-12-2023
Шаман? А почему без бубна ?
10:38:52 14-12-2023
Гость (08:42:48 13-12-2023) Шаман? А почему без бубна ?... А зачем тебе бубен, если он у тебя вместо головы?
23:50:00 14-12-2023
Гость (10:38:52 14-12-2023) А зачем тебе бубен, если он у тебя вместо головы?... Классный ответ,просто улёт!!!
08:53:54 13-12-2023
Молодец, пора старикам уходить, уже надоели. А Дронова ненавидят, потому, что он лучше. И им никто не запрещает быть патриотами, но для них самое главное это деньги. Когда уже наедятся?
09:36:41 13-12-2023
Инна (08:53:54 13-12-2023) Молодец, пора старикам уходить, уже надоели. А Дронова ненав... размахивать флагом и кричать -я за режим это еще не означает что он является патриотом страны(сколько их таких уже было,а потом вдруг их признали инагентами)
11:06:31 13-12-2023
гость (09:36:41 13-12-2023) размахивать флагом и кричать -я за режим это еще не означает... Абсолютно верно!
12:30:54 14-12-2023
гость (09:36:41 13-12-2023) размахивать флагом и кричать -я за режим это еще не означает... Что-то я не припомню среди иноагентов лиц с патриотическими песнями, все больше с текстами не понятного содержания или с матом. Или просто о любви. Вы сами не напомните нам о ком вы говорите?
12:34:34 14-12-2023
гость (09:36:41 13-12-2023) размахивать флагом и кричать -я за режим это еще не означает... в точку!
09:58:35 13-12-2023
Инна (08:53:54 13-12-2023) Молодец, пора старикам уходить, уже надоели. А Дронова ненав... Орет как дикий в микрофон и ничего больше. И образ у него мягко скажем не особо патриотичный!
11:07:48 13-12-2023
Гость (09:58:35 13-12-2023) Орет как дикий в микрофон и ничего больше. И образ у него мя... Согласен: "шаман" и патриотизм -не монтируются!
12:36:44 14-12-2023
Гость (11:07:48 13-12-2023) Согласен: "шаман" и патриотизм -не монтируются!... зато он прекрасно монтируется с дорогими шмотками и кроссами Баленсиага
12:39:19 13-12-2023
Гость (09:58:35 13-12-2023) Орет как дикий в микрофон и ничего больше. И образ у него мя... только если национал-патриотичный
12:44:53 14-12-2023
Гость (09:58:35 13-12-2023) Орет как дикий в микрофон и ничего больше. И образ у него мя... Во-первых, он не орет, а поет и очень хорошо- этого у него не отнять. И одет он как обычный современный молодой человек. Вот если бы он был в национальном русском костюме, было бы смешно и выглядело бы пародией на патриотизм.
11:06:06 13-12-2023
Инна (08:53:54 13-12-2023) Молодец, пора старикам уходить, уже надоели. А Дронова ненав... "Ваш лучший" в дизлайках по уши!
09:30:45 13-12-2023
Патриотизм отличный товар
09:31:59 13-12-2023
Цена билета в первых рядах 7500руб. Если пойти вдвоем, то 15..... Да у него хорошие песни, за душу берут...Но как-то рано такую цену на билетики к себе на концерт устанавливать...
10:18:14 13-12-2023
Гость (09:31:59 13-12-2023) Цена билета в первых рядах 7500руб. Если пойти вдвоем, то 15... так в этом вся суть их патриотизма-как можно больше хапнуть и потом туда где тепло
12:49:58 14-12-2023
гость (10:18:14 13-12-2023) так в этом вся суть их патриотизма-как можно больше хапнуть ... Зависть- штука плохая...
11:14:39 13-12-2023
Гость (09:31:59 13-12-2023) Цена билета в первых рядах 7500руб. Если пойти вдвоем, то 15... офигеть, да ну его в ж...
10:21:05 13-12-2023
Я бы пошла, но дорого... А, голос красивый!
11:07:11 13-12-2023
Татьяна (10:21:05 13-12-2023) Я бы пошла, но дорого... А, голос красивый!... есть и краше, много крика, надрыва!
13:17:42 13-12-2023
SHAMAN востребован в российском обществе. И это хорошо. Человек любит Родину и открыто, искренне выражает это в песнях. Спасибо ему за это. Его поддерживают те, кто гордится тем, что живёт в России. А злопыхатели антироссийские гадят в комментариях, только на это и способны.
14:34:49 13-12-2023
гость (13:17:42 13-12-2023) SHAMAN востребован в российском обществе. И это хорошо. Чело... Уважаемый,вы своим перлом полностью подтверждаете что русский язык для вас является не родным по простой причине-Родина это страна,а государство это строй в этой стране и это немного разные понятия(и да,Родину любят бескорыстно,а не за деньги,что подтверждается продажей билетов любви)
19:15:14 13-12-2023
гость (14:34:49 13-12-2023) Уважаемый,вы своим перлом полностью подтверждаете что русски... У Вас с пунктуацией серьёзные проблемы, уважаемый. Учите родной русский язык!!!
13:00:12 14-12-2023
гость (14:34:49 13-12-2023) Уважаемый,вы своим перлом полностью подтверждаете что русски... Цены, я думаю, не он устанавливает, а устроители концертов. А вы бы хотели, чтобы он бесплатно пел? Т. е. за концерты тех,кто поет Муси- пуси или Атлантиду - это нормально брать еще большие деньги, а Шаман свои патриотические песни должен петь за даром? Он не на митинге, и платят за концерт.
15:26:23 13-12-2023
гость (13:17:42 13-12-2023) SHAMAN востребован в российском обществе. И это хорошо. Чело... Если мне не нравится Шаман как исполнитель, то по-вашему я против своей Родины? У вас вообще голова на плечах есть? Или котелок пустой?
09:26:49 15-12-2023
гость (13:17:42 13-12-2023) SHAMAN востребован в российском обществе. И это хорошо. Чело... Не доволен тот, кто сам из себя ничего не представляет. А такие как Шаман сегодня очень нужны нашему обществу. Молодец!
19:50:17 13-12-2023
А мне пофиг на тех, кому не нравится Шаман, это ваше мнение. Я была на концерте в Бийске, такой аншлаг, эмоции зашкаливало, пел в живую, зал был в восторге, а зале были не знакомые друг другу люди, и это не подделка, я рада, что такие парни у нас есть в стране. А кому он не нравится, пусть слушают Бузовых и Клав-кок
20:17:30 13-12-2023
Анастасия (19:50:17 13-12-2023) А мне пофиг на тех, кому не нравится Шаман, это ваше мнение.... Он таки уровнем пониже будет этих двух особ. ))) Впрочем, в сортах непотребного - плохо разбираюсь. )))
20:40:02 13-12-2023
Гость (20:17:30 13-12-2023) Он таки уровнем пониже будет этих двух особ. ))) Впрочем, в ... странно, не разбираетесь, но сравнивать попытки делаете. а как вы относитесь к Дане Милохину (вроде бы ни с именем ни с фамилией не ошибся)
21:40:18 13-12-2023
Гость (20:40:02 13-12-2023) Гость (20:17:30 13-12-2023) Он таки уровнем пониже буд... С Милохиным давно все понятно - инфантильность тут явно зашкаливает у него. И да, прошу правильно понять меня, я не против патритизма как такового, но в случае с Дроновым, явно наблюдается когнитивный диссонанс, а объяснить в чем именно - не буду, т.к. это слишком очевидно.
13:06:20 14-12-2023
Гость (20:17:30 13-12-2023) Он таки уровнем пониже будет этих двух особ. ))) Впрочем, в ... Да вы, похоже, во многом не разбираетесь!
20:14:31 13-12-2023
Долго не было такого певца,как хорошо появился настоящий артист,с таким голосом,с такими песнями,в такое время,поёт,пробирает до мурашек,а в стразах,с накаченными ,попами,сиськами,губами,лбами и т.д.надоелиУдачи этому молодому русскому парню,а стайка пусть отворачивается,подпрыгивают,у них разная жизнь,он как положено мужчине женат,и жена красавица
21:47:42 13-12-2023
Гостья (19:15:14 13-12-2023) У Вас с пунктуацией серьёзные проблемы, уважаемый. Учите р... а с каких пор эмигранты с ближнего зарубежья стали учить коренных жителей языку?Или таким образом пытаетесь гражданство заработать?
23:46:19 13-12-2023
Власть коммунистам; Заводы рабочим; Землю крестьянам; Деньги музыкантам!!!!! Очень даже патриотично
09:27:24 14-12-2023
Какие все злые.Ну,не нравится Шаман,не слушайте.Да ,за песни " Я-русский" и Встанем" уже можно слушать и уважать его. У каждого свои предпочтения ,у кого Буровая с Милохиным,а у кого Пугачева с Киркоровым. А сейчас Дронов. Сидя на диване хорошо обсуждать.Или негатив пишут проплаченные?
10:35:26 14-12-2023
Читаю комментарии и диву даюсь, сколько дерьма в душах серой массы завистников. Ярослав, молодец, дерзай, удивляй, радуй. Спасибо за твоё творчество.
13:21:44 14-12-2023
Гость (21:40:18 13-12-2023) С Милохиным давно все понятно - инфантильность тут явно зашк... А я не вижу в нем никакого когнитивного диссонанса, вполне уравновешенный человек с нормальной психикой.
23:47:55 14-12-2023
Если надо,мы за Shamanа встанем! А вот кто его ниже Бузовой услышал,тот сразу всю свою некомпетентность и раскрыл.нам нужно объединяться,ребята, нужно начать любить себя и свою нацию,как это делают другие народы,как грузины например,или евреи или чеченцы.А Ярослав для меня глоток воды во время жары,наша эстрада осталась в 20м веке и ничего не происходило и не трогало,пока не появился он: SHAMAN !!!
00:32:48 18-12-2023
гость (09:36:41 13-12-2023) размахивать флагом и кричать -я за режим Только на 8это еще не означает... И где он кричит, я за режим? Тогда и Есенин для Вас псевдопатриот. Вам не понять, что можно любить Родину искренне.