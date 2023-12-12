Концерт с триколорами. SHAMAN выступил в Барнауле

Судя по снимкам из социальных сетей, зал был полон — билеты распроданы полностью

12 декабря 2023, 22:31, ИА Амител

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил в Барнауле. Музыкант вышел на сцену ДК Моторостроителей.

Судя по снимкам из социальных сетей, зал был полон – билеты распроданы полностью. Музыкант исполнил свои композиции, зрители размахивали триколорами, делали селфи на фоне Дронова и аплодировали певцу.

Напомним, что вчера SHAMAN выступил в Бийске. Там ему удалось тоже собрать аншлаг.