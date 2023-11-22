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Шарлот извинился за сожжение российского паспорта

Певец заявил, что "был ошибочно помешан на ложной информации"

22 ноября 2023, 15:35, ИА Амител

Кадр из видео / Лига безопасного интернета
Кадр из видео / Лига безопасного интернета

Певец Шалот, задержанный в аэропорту Пулково, извинился за сожжение российского паспорта. Ролик с извинениями появился в соцсетях.

По словам музыканта, в полицию он попал из-за "осечки в понимании информации", а паспорт сжег, потому что "был ошибочно помешан на ложной информации".

За сожжение он извинился перед камерой.

Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела. 

музыка Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

15:44:15 22-11-2023

Лучше бы уголовных пару дел на него завели, а после отсидки из страны выдворили. Сжег паспорт - значит не гражданин России, иди пасись, продажный

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Гость

15:48:56 22-11-2023

Счас его Усы запинает и защекочет

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гость

16:10:30 22-11-2023

ну скорее не извинился, а прочитал врученный ему текст

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Гость

16:14:08 22-11-2023

Никаких извинений, по полной. Дурачком прикинулся.

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Гость

16:38:16 22-11-2023

1. кто это, 2. пофиг

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Гость

18:16:11 22-11-2023

Шалот-Шарлот.....какое-то чудило, знать не знаю и знать не хочу.

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Гость

01:13:30 23-11-2023

Сам сжег паспорт, больше не выдавайте ему российского паспорта - ему не надо.

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Гость

07:58:56 23-11-2023

"был ошибочно помешан на ложной информации" --- сколько таких еще. Даже тут на амике есть. Паспорта не жгут, но идеи похожие. Хотя если бы паспорта не были им нужны, наверное сожгли бы

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