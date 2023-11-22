Шарлот извинился за сожжение российского паспорта

Певец заявил, что "был ошибочно помешан на ложной информации"

22 ноября 2023, 15:35, ИА Амител

Кадр из видео / Лига безопасного интернета

Певец Шалот, задержанный в аэропорту Пулково, извинился за сожжение российского паспорта. Ролик с извинениями появился в соцсетях.

По словам музыканта, в полицию он попал из-за "осечки в понимании информации", а паспорт сжег, потому что "был ошибочно помешан на ложной информации".

За сожжение он извинился перед камерой.

Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела.