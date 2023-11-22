Шарлот извинился за сожжение российского паспорта
Певец заявил, что "был ошибочно помешан на ложной информации"
22 ноября 2023, 15:35, ИА Амител
Кадр из видео / Лига безопасного интернета
Певец Шалот, задержанный в аэропорту Пулково, извинился за сожжение российского паспорта. Ролик с извинениями появился в соцсетях.
По словам музыканта, в полицию он попал из-за "осечки в понимании информации", а паспорт сжег, потому что "был ошибочно помешан на ложной информации".
За сожжение он извинился перед камерой.
Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела.
15:44:15 22-11-2023
Лучше бы уголовных пару дел на него завели, а после отсидки из страны выдворили. Сжег паспорт - значит не гражданин России, иди пасись, продажный
15:48:56 22-11-2023
Счас его Усы запинает и защекочет
16:10:30 22-11-2023
ну скорее не извинился, а прочитал врученный ему текст
16:14:08 22-11-2023
Никаких извинений, по полной. Дурачком прикинулся.
16:38:16 22-11-2023
1. кто это, 2. пофиг
18:16:11 22-11-2023
Шалот-Шарлот.....какое-то чудило, знать не знаю и знать не хочу.
01:13:30 23-11-2023
Сам сжег паспорт, больше не выдавайте ему российского паспорта - ему не надо.
07:58:56 23-11-2023
"был ошибочно помешан на ложной информации" --- сколько таких еще. Даже тут на амике есть. Паспорта не жгут, но идеи похожие. Хотя если бы паспорта не были им нужны, наверное сожгли бы