Шарлот в суде извинился перед Путиным
Сам он не понимает, зачем разорвал портрет президента, но отметил, что не таил какой-либо злобы на него
11 января 2024, 06:35, ИА Амител
Певец Эдуард Шарлот зачитал в Самарском областном суде обращение, в котором извинился перед президентом России Владимиром Путиным за видеоролик, на котором разорвал портрет российского лидера. Об этом сообщает RT.
Шарлот в суде рассказал, что разорвал рисунок под песню Игоря Талькова. Сам он не понимает, зачем это сделал, но отметил, что не таил какой-либо злобы на президента и не имел какого-либо очевидного несогласия с Путиным в политических вопросах. Артист извинился перед главой государства, подчеркнув, что сделал "глупейший" поступок.
Также музыкант высказался о видео, на котором он сжигает российский паспорт. Свой поступок Шарлот объяснил тем, что был "одурманен" прозападной пропагандой.
Напомним, что ранее в отношении певца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Сам Эдуард находится под арестом – в СИЗО он пробудет по меньшей мере до 24 января.
07:20:58 11-01-2024
Понять и простить
07:33:23 11-01-2024
Получается правоохранительные органы воспитывают
08:09:11 11-01-2024
лес пускай отправляется валить!
08:12:11 11-01-2024
горожанка (08:09:11 11-01-2024) лес пускай отправляется валить! ... что вам лес плохого сделал? и так его валят бездумно. пусть кувалдой гранит в щебенку превращает.
08:38:38 11-01-2024
На СВО чорта, в штурмовой отряд!
13:31:41 11-01-2024
Гость (08:38:38 11-01-2024) На СВО чорта, в штурмовой отряд!... А вы тут чем занимаетесь? Каличь? Белобелетник? Папинькин сынок? Кто вам дал право оскорблять и определять? Вы сударь, типичный Шариков.
12:14:09 11-01-2024
как они все фэйсы жалостливые сразу изображают
14:18:41 11-01-2024
Гость (12:14:09 11-01-2024) как они все фэйсы жалостливые сразу изображают... да там и изображать ничего не нужно, при одном взгляде плакать хочется.