Следователи возбудили в отношении певца Шарлота еще одно уголовное дело
Причиной стало сожжение российского паспорта, видео с которым он опубликовал в июне
14 декабря 2023, 21:06, ИА Амител
Следователи возбудили в отношении певца Шарлота еще одно уголовное дело – за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Молодой человек опубликовал акт сожжения документа в популярной социальной сети в июне. Тогда же он заявил, что отказывается от России и будет поддерживать Украину. По информации канала, управление СК РФ по Самарской области возбудило новое дело против Шарлота по статье 325 УК России.
Напомним, что ранее в отношении певца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Сам Эдуард находится под арестом – в СИЗО он пробудет по меньшей мере до 24 января.
21:51:25 14-12-2023
Мне до лампочки за эту шарлоту. Посадите или застрелите, при задержании, диверсантов-курощупов, за яйца и курей. У меня до "0" упало доверие к следующим сроку Путина.
00:12:08 15-12-2023
шарлотка
06:30:34 15-12-2023
На СВО чорта! Гражданство Великой России пусть вновь добудет в штурмовом бою!
11:27:16 15-12-2023
Гость (06:30:34 15-12-2023) На СВО чорта! Гражданство Великой России пусть вновь добудет... божесохрани наших ребят от таких шарлоток! эта же в спину выстрелит не задумываясь!
08:48:44 15-12-2023
к насильникам - рецидивистам пусть его посадят и пусть он там приносит извинения...
11:28:12 15-12-2023
Гость (08:48:44 15-12-2023) к насильникам - рецидивистам пусть его посадят и пусть он та... вот это дельное предложение! там и извинения и удовольствие.