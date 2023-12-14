Причиной стало сожжение российского паспорта, видео с которым он опубликовал в июне

14 декабря 2023, 21:06, ИА Амител

Кадр из видео

Следователи возбудили в отношении певца Шарлота еще одно уголовное дело – за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек опубликовал акт сожжения документа в популярной социальной сети в июне. Тогда же он заявил, что отказывается от России и будет поддерживать Украину. По информации канала, управление СК РФ по Самарской области возбудило новое дело против Шарлота по статье 325 УК России.

Напомним, что ранее в отношении певца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Сам Эдуард находится под арестом – в СИЗО он пробудет по меньшей мере до 24 января.