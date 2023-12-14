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Следователи возбудили в отношении певца Шарлота еще одно уголовное дело

Причиной стало сожжение российского паспорта, видео с которым он опубликовал в июне

14 декабря 2023, 21:06, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Следователи возбудили в отношении певца Шарлота еще одно уголовное дело – за публичное сожжение российского паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Молодой человек опубликовал акт сожжения документа в популярной социальной сети в июне. Тогда же он заявил, что отказывается от России и будет поддерживать Украину. По информации канала, управление СК РФ по Самарской области возбудило новое дело против Шарлота по статье 325 УК России.

Напомним, что ранее в отношении певца возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Сам Эдуард находится под арестом – в СИЗО он пробудет по меньшей мере до 24 января.

Происшествия культура

Комментарии 6

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Гость

21:51:25 14-12-2023

Мне до лампочки за эту шарлоту. Посадите или застрелите, при задержании, диверсантов-курощупов, за яйца и курей. У меня до "0" упало доверие к следующим сроку Путина.

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Гость

00:12:08 15-12-2023

шарлотка

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Гость

06:30:34 15-12-2023

На СВО чорта! Гражданство Великой России пусть вновь добудет в штурмовом бою!

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Элен без ребят

11:27:16 15-12-2023

Гость (06:30:34 15-12-2023) На СВО чорта! Гражданство Великой России пусть вновь добудет... божесохрани наших ребят от таких шарлоток! эта же в спину выстрелит не задумываясь!

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Гость

08:48:44 15-12-2023

к насильникам - рецидивистам пусть его посадят и пусть он там приносит извинения...

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Элен без ребят

11:28:12 15-12-2023

Гость (08:48:44 15-12-2023) к насильникам - рецидивистам пусть его посадят и пусть он та... вот это дельное предложение! там и извинения и удовольствие.

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