Схема движения автобуса № 6 изменится в Барнауле

Обновленный маршрут будет действовать с 2025 года

31 октября 2024, 16:24, ИА Амител

Новая схема автобусного маршрута № 6 / Фото: barnaul.org

Комиссия по организации пассажирских перевозок приняла решение изменить схему движения автобусного маршрута № 6. Об этом сообщили на сайте администрации Барнаула.

Движение продлят по ул. Солнечная Поляна до ул. 280-летия Барнаула, далее – ул. 65 лет Победы, ул. Энтузиастов с конечной остановкой "Барнаульский зоопарк".

В обратном направлении движение будет проходить по ул. Энтузиастов, ул. 65 лет Победы, ул. 280-летия Барнаула, ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту.

На прошедшей комиссии по организации пассажирских перевозок приняли решение сделать маршрут № 6 регулируемым. Это позволит реализовать право льготного проезда отдельным категориям граждан.