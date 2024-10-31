Схема движения автобуса № 6 изменится в Барнауле
Обновленный маршрут будет действовать с 2025 года
31 октября 2024, 16:24, ИА Амител
Комиссия по организации пассажирских перевозок приняла решение изменить схему движения автобусного маршрута № 6. Об этом сообщили на сайте администрации Барнаула.
Движение продлят по ул. Солнечная Поляна до ул. 280-летия Барнаула, далее – ул. 65 лет Победы, ул. Энтузиастов с конечной остановкой "Барнаульский зоопарк".
В обратном направлении движение будет проходить по ул. Энтузиастов, ул. 65 лет Победы, ул. 280-летия Барнаула, ул. Солнечная Поляна, далее – по маршруту.
На прошедшей комиссии по организации пассажирских перевозок приняли решение сделать маршрут № 6 регулируемым. Это позволит реализовать право льготного проезда отдельным категориям граждан.
16:37:07 31-10-2024
Комитет по транспорту эти автобусы вообще видел, опять "с закрытыми глазами" транспортную карту подписали? У этих "трупиков" ржавых колеса не выдержат, отвалятся по дороге, стоит народу загрузится на Энтузиастов. Автопарк на этом маршруте себя изжил не один год назад.
18:00:51 31-10-2024
Вообще не дождешься...
20:13:01 31-10-2024
Хана пассажирам этого маршрута.
09:41:18 01-11-2024
Теперь с ост. Северной и Шукшина вообще не на чем не уедешь до центра по Ленинскому. Спасибо, что заботитесь о жителях города Барнаула