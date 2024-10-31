В Барнауле сделают автобусный маршрут № 6 регулируемым и переименуют ряд остановок
Решения приняли по итогам совещания в мэрии
31 октября 2024, 09:14, ИА Амител
В Барнауле автобусный маршрут № 6 станет регулируемым, а некоторые остановки переименуют, сообщили в мэрии.
Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по организации пассажирских перевозок, которое провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
"По итогам совещания было принято несколько важных решений, в частности, об изменении вида перевозок маршрута № 6 из нерегулируемого тарифа – в регулируемый, с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей", – говорится в сообщении.
На маршруте при этом будут ходить автобусы среднего класса, что увеличит провозную способность и станет более комфортным для пассажиров.
Помимо этого, в Барнауле решили переименовать некоторые остановки.
"К примеру, остановочный пункт "Бюро по трудоустройству" и "Улица Циолковского" на проспекте Строителей переименуют в "Кадровый центр", остановочный пункт "Шинный завод" на проспекте Космонавтов получит название "Алтайский шинный комбинат", а остановочный пункт "Завод Геофизика" на проспекте Ленина станет называться "Центр крови", – отметили в администрации.
Ранее сообщили, что власти Барнаула ищут подрядчика сразу на пять городских маршрутов: № 17, 37, 19, 57 и 51.
09:35:50 31-10-2024
Там если бы автобусы посмотрел не слепоглухонемой мастер, а человек который реально отвечает за выпуск транспорта на линию. К ним бы даже водителя не подпустили ни то , что пассажиров. И ведь не одно ведомство не в курсе состояния автобусов))
Пока не случится трагедии, потом все будут делать удивлённые лица.
Возможно увеличение стоимости проезда позволит перевозчику обновить автопарк
09:48:14 31-10-2024
Гость (09:35:50 31-10-2024) Там если бы автобусы посмотрел не слепоглухонемой мастер, а ... Я не буду советовать вам, с разбегу встречаться со стеной, но еще ни одно повышение стоимости проезда не привело к улучшению этого самого проезда.
10:50:25 31-10-2024
С какого времени этот случится с маршрутом N 6?
12:00:28 31-10-2024
Сначала пусть сделают, а потом уже трубят! Порядочные люди именно так и поступают!
12:23:18 31-10-2024
"Центр крови" - какое-то двусмысленное название. Кому в голову пришло так поименовать остановку7 Чтобы притянуть неприятности, мягко говоря?
12:24:07 31-10-2024
центр крови - какое милое название остановки (нет)
14:08:42 31-10-2024
Сколько они уже денег своровали крови попили а! Где автобусное сообщение по лесной дороге? Где?????
23:35:44 03-11-2024
Гость (14:08:42 31-10-2024) Сколько они уже денег своровали крови попили а! Где автобусн... Это даже не обсуждается?!