В Барнауле сделают автобусный маршрут № 6 регулируемым и переименуют ряд остановок

Решения приняли по итогам совещания в мэрии

31 октября 2024, 09:14, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

В Барнауле автобусный маршрут № 6 станет регулируемым, а некоторые остановки переименуют, сообщили в мэрии.

Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по организации пассажирских перевозок, которое провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

"По итогам совещания было принято несколько важных решений, в частности, об изменении вида перевозок маршрута № 6 из нерегулируемого тарифа – в регулируемый, с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей", – говорится в сообщении.

На маршруте при этом будут ходить автобусы среднего класса, что увеличит провозную способность и станет более комфортным для пассажиров.

Помимо этого, в Барнауле решили переименовать некоторые остановки.

"К примеру, остановочный пункт "Бюро по трудоустройству" и "Улица Циолковского" на проспекте Строителей переименуют в "Кадровый центр", остановочный пункт "Шинный завод" на проспекте Космонавтов получит название "Алтайский шинный комбинат", а остановочный пункт "Завод Геофизика" на проспекте Ленина станет называться "Центр крови", – отметили в администрации.

Ранее сообщили, что власти Барнаула ищут подрядчика сразу на пять городских маршрутов: № 17, 37, 19, 57 и 51.