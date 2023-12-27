НОВОСТИПроисшествия

"Схема Лерчек". СМИ назвали сумму долга Ивлеевой налоговой

Ей грозит до пяти лет тюрьмы

27 декабря 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: соцсети Насти Ивлеевой
Фото: соцсети Насти Ивлеевой

Блогера Настю Ивлееву подозревают в использовании схемы дробления бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за использования схемы казна недополучила 137 млн рублей.

Так, в 2020 году Ивлеева зарегистрировала компанию "Ивлеева продакшн". Она занималась тем же, что и ИП Ивлеевой. Все три года для компании и предпринимательства действовала упрощенная система налогообложения. В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн.

Сейчас Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по статье  "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Напомним, что ранее о проверке налоговиков по материалам полиции сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.

Происшествия

Комментарии 23

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Гость

19:04:48 27-12-2023

Никто не посадит. Для нее это копейки. Выплатит.

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Аноним

20:08:07 27-12-2023

Гость (19:04:48 27-12-2023) Никто не посадит. Для нее это копейки. Выплатит.... Если копейки то в чём же дело?

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гостья

19:15:50 27-12-2023

А нужно посадить.

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Гость

10:02:40 28-12-2023

гостья (19:15:50 27-12-2023) А нужно посадить. ... Что же люди такие кровожадные стали?!

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Гость

10:15:56 28-12-2023

Гость (10:02:40 28-12-2023) Что же люди такие кровожадные стали?!... это боты, разгоняют тему, отвлекают от роста цен

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Вася

20:07:00 27-12-2023

Не нужно сажать. Человек имеет право делать что хочет, хоть голышом ходить, тем более мы от обезьян произошли

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Гость

20:57:54 27-12-2023

Вася (20:07:00 27-12-2023) Не нужно сажать. Человек имеет право делать что хочет, хоть ... Это ты от обезьян произошел, нас Бог сотворил.

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Гость

07:00:47 28-12-2023

Вася (20:07:00 27-12-2023) Не нужно сажать. Человек имеет право делать что хочет, хоть ... Некоторым не удалось далеко уйти от обезьян. В кризис носят ювелирку за 23 миллионов рублей. Лучше бы пожертвовали лишние деньги на благие нужды.

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Гость

08:08:02 28-12-2023

Гость (07:00:47 28-12-2023) Некоторым не удалось далеко уйти от обезьян. В кризис носят ... Теперь точно пожертвуют... )

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Гость

20:07:06 27-12-2023

зачем кормить еще одного зека? пусть заплатит все долги и штрафы и валит куда угодно.

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ВИКА

20:09:03 27-12-2023

Как они зарабатывают столько? Кто разрешает эту их глупую деятельность????

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Гость

08:45:23 28-12-2023

ВИКА (20:09:03 27-12-2023) Как они зарабатывают столько? Кто разрешает эту их глупую де... У нас есть Министерство Культуры :)))

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Евгений

20:10:58 27-12-2023

Придется изумруд со своей жопы снимать.

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Нг

20:11:45 27-12-2023

Не зря же говорят, что скромность украшает... Вот зачем так жить,если не умеешь делигировать деньгами? Зачем так сходить с ума? Я понимаю,что " а судьи кто?..", но просто если бы не все эти огласки,как блиновская, Моргенштерн,ивлеева, Киркоров,то все так бы и было. Но пузырю есть свойство лопаться. Одним словом не жаль.

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Гость

20:12:18 27-12-2023

А раньше Налоговая почему не проверяла? Не разрешали что-ли?

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А вечеринка бесов сколько стои

20:14:50 27-12-2023

Совесть и себя потеряли скоты. Не стыдно к людям выходить. Дома хоть в каком виде. Не стыдно перед детьми???

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Гость

10:01:12 28-12-2023

А вечеринка бесов сколько стои (20:14:50 27-12-2023) Совесть и себя потеряли скоты. Не стыдно к людям выходить. Д... Это не самое страшное, что творится в России!!!!!!!!!!!!! не стоит отвлекаться от главного!

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Гость

20:21:15 27-12-2023

А почему Налоговая раньше не возбудилась? Помню у меня была недоплата 900 руб.по их вине, не правильно посчитали и признали это. Всё равно подали в суд(т к. Мне даже не сообщили о недоимки), арестовали все счета, 2 недели издевались, хлеба было не на что купить, т к. нала небыло, карты, счета заблокированы и им было пофиг, что Путин говорил, что минималку надо оставлять . И это из - за 900руб

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гость

21:33:51 27-12-2023

как весело и всего то надо было сделать вброс и распиарить его, все дружно забыли про куриц и яйца,считай проблема с поднятием цен уже решена

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Олег

22:44:13 27-12-2023

Пугачеву с Галкиным для начала пусть посадят.

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Гость

10:02:07 28-12-2023

Олег (22:44:13 27-12-2023) Пугачеву с Галкиным для начала пусть посадят.... а ВЫ кровожадный!

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гость

08:30:38 28-12-2023

Воинствующая бездарность, кричащая пошлость, плохое воспитание как эпатаж, плохое образование- все это теперь лихо монетизируется - такие времена сказал бы один затаившийся персонаж, не мало заработавший на этих временах))

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Гость

12:03:12 28-12-2023

Обычно налоговая проверка длится порядка месяца. При чем налоговая сначала присылает контрагенту требование о предоставлении документов. На предоставление этих документов дается 10 дней. Только после предоставления или не предоставления всех документов начинается проверка, которая длится до 1 месяца. Как в данном случае налоговая провела проверку за несколько дней?

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