"Схема Лерчек". СМИ назвали сумму долга Ивлеевой налоговой
Ей грозит до пяти лет тюрьмы
27 декабря 2023, 19:01, ИА Амител
Блогера Настю Ивлееву подозревают в использовании схемы дробления бизнеса. Как сообщает Telegram-канал Shot, из-за использования схемы казна недополучила 137 млн рублей.
Так, в 2020 году Ивлеева зарегистрировала компанию "Ивлеева продакшн". Она занималась тем же, что и ИП Ивлеевой. Все три года для компании и предпринимательства действовала упрощенная система налогообложения. В итоге из 150 млн необходимых налогов Ивлеева заплатила лишь 13 млн.
Сейчас Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".
Напомним, что ранее о проверке налоговиков по материалам полиции сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
19:04:48 27-12-2023
Никто не посадит. Для нее это копейки. Выплатит.
20:08:07 27-12-2023
Гость (19:04:48 27-12-2023) Никто не посадит. Для нее это копейки. Выплатит.... Если копейки то в чём же дело?
19:15:50 27-12-2023
А нужно посадить.
10:02:40 28-12-2023
гостья (19:15:50 27-12-2023) А нужно посадить. ... Что же люди такие кровожадные стали?!
10:15:56 28-12-2023
Гость (10:02:40 28-12-2023) Что же люди такие кровожадные стали?!... это боты, разгоняют тему, отвлекают от роста цен
20:07:00 27-12-2023
Не нужно сажать. Человек имеет право делать что хочет, хоть голышом ходить, тем более мы от обезьян произошли
20:57:54 27-12-2023
Вася (20:07:00 27-12-2023) Не нужно сажать. Человек имеет право делать что хочет, хоть ... Это ты от обезьян произошел, нас Бог сотворил.
07:00:47 28-12-2023
Вася (20:07:00 27-12-2023) Не нужно сажать. Человек имеет право делать что хочет, хоть ... Некоторым не удалось далеко уйти от обезьян. В кризис носят ювелирку за 23 миллионов рублей. Лучше бы пожертвовали лишние деньги на благие нужды.
08:08:02 28-12-2023
Гость (07:00:47 28-12-2023) Некоторым не удалось далеко уйти от обезьян. В кризис носят ... Теперь точно пожертвуют... )
20:07:06 27-12-2023
зачем кормить еще одного зека? пусть заплатит все долги и штрафы и валит куда угодно.
20:09:03 27-12-2023
Как они зарабатывают столько? Кто разрешает эту их глупую деятельность????
08:45:23 28-12-2023
ВИКА (20:09:03 27-12-2023) Как они зарабатывают столько? Кто разрешает эту их глупую де... У нас есть Министерство Культуры :)))
20:10:58 27-12-2023
Придется изумруд со своей жопы снимать.
20:11:45 27-12-2023
Не зря же говорят, что скромность украшает... Вот зачем так жить,если не умеешь делигировать деньгами? Зачем так сходить с ума? Я понимаю,что " а судьи кто?..", но просто если бы не все эти огласки,как блиновская, Моргенштерн,ивлеева, Киркоров,то все так бы и было. Но пузырю есть свойство лопаться. Одним словом не жаль.
20:12:18 27-12-2023
А раньше Налоговая почему не проверяла? Не разрешали что-ли?
20:14:50 27-12-2023
Совесть и себя потеряли скоты. Не стыдно к людям выходить. Дома хоть в каком виде. Не стыдно перед детьми???
10:01:12 28-12-2023
А вечеринка бесов сколько стои (20:14:50 27-12-2023) Совесть и себя потеряли скоты. Не стыдно к людям выходить. Д... Это не самое страшное, что творится в России!!!!!!!!!!!!! не стоит отвлекаться от главного!
20:21:15 27-12-2023
А почему Налоговая раньше не возбудилась? Помню у меня была недоплата 900 руб.по их вине, не правильно посчитали и признали это. Всё равно подали в суд(т к. Мне даже не сообщили о недоимки), арестовали все счета, 2 недели издевались, хлеба было не на что купить, т к. нала небыло, карты, счета заблокированы и им было пофиг, что Путин говорил, что минималку надо оставлять . И это из - за 900руб
21:33:51 27-12-2023
как весело и всего то надо было сделать вброс и распиарить его, все дружно забыли про куриц и яйца,считай проблема с поднятием цен уже решена
22:44:13 27-12-2023
Пугачеву с Галкиным для начала пусть посадят.
10:02:07 28-12-2023
Олег (22:44:13 27-12-2023) Пугачеву с Галкиным для начала пусть посадят.... а ВЫ кровожадный!
08:30:38 28-12-2023
Воинствующая бездарность, кричащая пошлость, плохое воспитание как эпатаж, плохое образование- все это теперь лихо монетизируется - такие времена сказал бы один затаившийся персонаж, не мало заработавший на этих временах))
12:03:12 28-12-2023
Обычно налоговая проверка длится порядка месяца. При чем налоговая сначала присылает контрагенту требование о предоставлении документов. На предоставление этих документов дается 10 дней. Только после предоставления или не предоставления всех документов начинается проверка, которая длится до 1 месяца. Как в данном случае налоговая провела проверку за несколько дней?