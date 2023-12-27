Ивлееву проверяют налоговики после "устроенного шабаша"
Проверка имеет "все шансы завершиться возбуждением уголовного дела"
27 декабря 2023, 16:43, ИА Амител
Анастасию Ивлееву по материалам полиции проверяет налоговая служба, сообщает в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
"ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России", – написала Мизулина.
Она подчеркнула, что проверка имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела.
"Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО. Тыл в надежных руках", – добавила Мизулина.
Напомним, "почти голая" вечеринка, которую организовала Ивлеева, прошла 20 декабря в клубе "Мутабор". На мероприятии присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита, Дима Билан и другие звезды.
Примечательно, что Ивлееву уже проверяли налоговики в мае 2023 года по подозрению в неуплате налогов. Найдут ли на этот раз какие-либо нарушения, в ведомстве расскажут позже.
16:48:02 27-12-2023
Спасибо за отличную новость! Очень хочется, чтобы данная гражданочка не отделалась лёгким испугом.
18:13:41 27-12-2023
горожанка (16:48:02 27-12-2023) Спасибо за отличную новость! Очень хочется, чтобы данная гр... Отправить её на родину
18:36:22 27-12-2023
горожанка (16:48:02 27-12-2023) Спасибо за отличную новость! Очень хочется, чтобы данная гр... У неё все будет хорошо.
17:00:05 27-12-2023
Проверка имеет "все шансы завершиться возбуждением уголовного дела" --- вот это уже интересней. С налогов платят пенсии и зарплаты бюджетникам
18:09:30 27-12-2023
Гость (17:00:05 27-12-2023) Проверка имеет "все шансы завершиться возбуждением уголовног... о себе беспокоишься?
18:16:19 27-12-2023
Гость (17:00:05 27-12-2023) Проверка имеет "все шансы завершиться возбуждением уголовног... Сейчас попугают попугают и отпустят дальше «законно зарабатывать».
17:36:58 27-12-2023
Хоть из-за « шабаша» проверили, а то хорошо. Без этого не догадались бы.
18:05:16 27-12-2023
ладно если реальный срок дадут, а то отделается штрафом или условкой
18:07:57 27-12-2023
Кто такая Мизулина?Тоже решила пропиариться?
18:13:37 27-12-2023
А почему только Ивлееву? А где Филя, Миля, Билайн, Лошадь и др.?
18:15:18 27-12-2023
А можно эту тварь по полной программе "закатать" за решётку?! Хорошо бы вместе со всеми, кто у неё на вечеринке отплясывал!
18:18:57 27-12-2023
Все вскрылось в нужное время! А Насте анорексичке точно нужен психиатр нарколог, сексолог и далее по списку! Киркорову со своей болезнью манией величия тоже и заделанными детьми в пробирке,(бедные души и психика детей)пора давно в психушку! Лолита давно лечится от алкоголя А где алкоголь, наркотики там и блуд! Притчу про Хама вспомним!
18:19:45 27-12-2023
За такое поведение в Советские времена сажали в тюрьму, по моему ей туда дорога.
18:20:50 27-12-2023
Гость (17:00:05 27-12-2023) Проверка имеет "все шансы завершиться возбуждением уголовног... Вам-то что с того? Ничего ведь не добавят.
18:24:36 27-12-2023
Пипец.. Бузова в таком виде на каждом концерте скачет, а тут прикопались! Главная блин новость в стране, других же проблем ну вообще нет кроме голой задницы Киркорова и Ивлеевой!
18:27:07 27-12-2023
Отличная новость! Аплодирую стоя)))
18:38:18 27-12-2023
Почему налоговая только, что едет на проверку, до этого они куда смотрели? Если у простого народа долг, сразу заблокирует вся карту. Они по ветру гуляет и ничего им не грозит.
18:48:44 27-12-2023
Уберите их всех с экранов телевизора, ну неужели на телевидение нет людей со вкусом, ведь показывают одну бездарность Бузову, Филю, Лолиту и т.д.. Вы ведь стали пропагандировать патриотизм, от куда он возьмется если дети видят такое.
11:43:07 28-12-2023
Гость (18:48:44 27-12-2023) Уберите их всех с экранов телевизора, ну неужели на телевиде... Назовите имена, тех, кто должен быть показан по телевизору. И еще вопрос. Сейчас модно использовать слово патриотизм. А какое отношение голая задница Ивлеевой имеет к патриотизму и его пропаганде?
19:09:29 27-12-2023
А прошлая проверка прошла успешно🤣вот так и работают наши органы, только по команде фас!