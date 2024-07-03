Схему движения на месте строительства развязки изменили в Барнауле
В ближайшее время она изменится снова
03 июля 2024, 16:15, ИА Амител
Фото с места проведения работ / Минтранс Алтайского края
В Барнауле на месте строительства транспортной развязки в Ленточном бору изменили схему движения. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.
"Движение автомобилей осуществляется следующим образом: из поселка Южного на Змеиногорский тракт и Ленточный Бор по двум полосам по новому асфальтобетонному участку, из Барнаула в поселок Южный – по временной дороге по одной полосе движения. Светофоры работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время схема изменится снова, о чем проинформируют заранее.
17:14:10 03-07-2024
Схему то можно нарисовать?
22:20:02 03-07-2024
Олег (17:14:10 03-07-2024) Схему то можно нарисовать?... если студенты политеха нарисуют или макет сгондобят какой, только тогда...
17:23:19 03-07-2024
зачем схему? что из текста непонятно?от южного едет две полосы по асфальту, на южный одна по щебенке.
18:51:00 03-07-2024
а в сторону змеиногорского не едет вообще
11:02:25 04-07-2024
ура! новая дорога скоро.