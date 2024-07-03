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Схему движения на месте строительства развязки изменили в Барнауле

В ближайшее время она изменится снова

03 июля 2024, 16:15, ИА Амител

Фото с места проведения работ / Минтранс Алтайского края
Фото с места проведения работ / Минтранс Алтайского края

В Барнауле на месте строительства транспортной развязки в Ленточном бору изменили схему движения. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

"Движение автомобилей осуществляется следующим образом: из поселка Южного на Змеиногорский тракт и Ленточный Бор по двум полосам по новому асфальтобетонному участку, из Барнаула в поселок Южный – по временной дороге по одной полосе движения. Светофоры работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время схема изменится снова, о чем проинформируют заранее.

Барнаул Дороги

Комментарии 5

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Олег

17:14:10 03-07-2024

Схему то можно нарисовать?

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Гость

22:20:02 03-07-2024

Олег (17:14:10 03-07-2024) Схему то можно нарисовать?... если студенты политеха нарисуют или макет сгондобят какой, только тогда...

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Гость

17:23:19 03-07-2024

зачем схему? что из текста непонятно?от южного едет две полосы по асфальту, на южный одна по щебенке.

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Гость

18:51:00 03-07-2024

а в сторону змеиногорского не едет вообще

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Лея

11:02:25 04-07-2024

ура! новая дорога скоро.

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