Схему движения на месте строительства развязки изменили в Барнауле

В ближайшее время она изменится снова

03 июля 2024, 16:15, ИА Амител

Фото с места проведения работ / Минтранс Алтайского края

В Барнауле на месте строительства транспортной развязки в Ленточном бору изменили схему движения. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

"Движение автомобилей осуществляется следующим образом: из поселка Южного на Змеиногорский тракт и Ленточный Бор по двум полосам по новому асфальтобетонному участку, из Барнаула в поселок Южный – по временной дороге по одной полосе движения. Светофоры работают в штатном режиме", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время схема изменится снова, о чем проинформируют заранее.