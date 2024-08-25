Схему движения трамваев № 2, 7 и 10 восстановили в Барнауле

В Барнауле восстановили движение трамваев № 2, 7 и 10. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Маршруты изменяли из-за работ на переезде по улице 280-летия Барнаула.

"Дорожники трудились в две смены и за это время заменили 350 метров трамвайных путей и выполнили работы по занижению трамвайного полотна. Сейчас они приступят к обустройству дорожного переезда", – сказано в сообщении.