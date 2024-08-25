Схему движения трамваев № 2, 7 и 10 восстановили в Барнауле
Завершить работы на участке по улице 280-летия Барнаула планируют до 2 сентября
25 августа 2024, 17:06, ИА Амител
Трамвай на рельсах / Фото: pxhere.com/ru/photo/142600
В Барнауле восстановили движение трамваев № 2, 7 и 10. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Маршруты изменяли из-за работ на переезде по улице 280-летия Барнаула.
"Дорожники трудились в две смены и за это время заменили 350 метров трамвайных путей и выполнили работы по занижению трамвайного полотна. Сейчас они приступят к обустройству дорожного переезда", – сказано в сообщении.
Полностью завершить работы планируют до 2 сентября.
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