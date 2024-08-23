НОВОСТИОбщество

В Барнауле запретят ездить на электросамокатах в День города

Запрет коснется тех мест, где будут проходить главные массовые мероприятия по случаю празднования 294-летия города

23 августа 2024, 11:00, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru
Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в субботу, 31 августа, для безопасности жителей запретят использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова и в Центральном парке, сообщает мэрия.

"Понимание и соответствующие договоренности достигнуты с операторами шеринга самокатов", - отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Для обеспечения общественного порядка в местах проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции, Россгвардии, частных охранных предприятий с использованием рамок металлодетекторов и других технических средств.

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул электросамокаты запреты День города
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Комментарии 10

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Гость

11:09:59 23-08-2024

Залочат что-ли?

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Гость

11:10:17 23-08-2024

УРААААААААААААА

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Гость

12:08:39 23-08-2024

Бизнес на корню гнобят. Самый сбор!

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гость

12:44:50 23-08-2024

а пусть издадут указ что в Барнауле День города - каждый день

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Гость

13:40:26 23-08-2024

Сначала запретили вино (а вот интересно, как живут на день города какие-нибудь итальянцы или французы?), теперь запретили самокаты, чья очередь следующая? Может быть, решить проблему радикально - запретить день города? Или запретить городских чинуш?

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Мусик

14:04:49 23-08-2024

Гость (13:40:26 23-08-2024) Сначала запретили вино (а вот интересно, как живут на день г... милонов, мимикрировать не получится.
открывайте уже личико!

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Дюша

14:10:14 23-08-2024

Непонятно кто вообще разрешил этот бизнес...

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Гость

17:16:19 23-08-2024

Дюша (14:10:14 23-08-2024) Непонятно кто вообще разрешил этот бизнес......
А что, бизнес для местных только купить подешевле и продать подороже? Это спекуляция, за которую в любимом многим СССР к стенке ставили.

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Гость

16:22:14 23-08-2024

Задолбали уже эти самокатчики. Владельцы этого бизнеса сделайте им отдельные дорожки и пусть ездят. Уже пешеходам негде ходить. А сколько сбитых людей?

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Гость

19:57:26 23-08-2024

каждый день по нескольку раз в минуту проклинают владельцев этого бизнеса, они там как? как у них здоровье?

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