В Барнауле запретят ездить на электросамокатах в День города
Запрет коснется тех мест, где будут проходить главные массовые мероприятия по случаю празднования 294-летия города
23 августа 2024, 11:00, ИА Амител
В Барнауле в субботу, 31 августа, для безопасности жителей запретят использование самокатов и других средств индивидуальной мобильности на пешеходной Мало-Тобольской, площади Сахарова и в Центральном парке, сообщает мэрия.
"Понимание и соответствующие договоренности достигнуты с операторами шеринга самокатов", - отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Для обеспечения общественного порядка в местах проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции, Россгвардии, частных охранных предприятий с использованием рамок металлодетекторов и других технических средств.
11:09:59 23-08-2024
Залочат что-ли?
11:10:17 23-08-2024
УРААААААААААААА
12:08:39 23-08-2024
Бизнес на корню гнобят. Самый сбор!
12:44:50 23-08-2024
а пусть издадут указ что в Барнауле День города - каждый день
13:40:26 23-08-2024
Сначала запретили вино (а вот интересно, как живут на день города какие-нибудь итальянцы или французы?), теперь запретили самокаты, чья очередь следующая? Может быть, решить проблему радикально - запретить день города? Или запретить городских чинуш?
14:04:49 23-08-2024
Гость (13:40:26 23-08-2024) Сначала запретили вино (а вот интересно, как живут на день г... милонов, мимикрировать не получится.
открывайте уже личико!
14:10:14 23-08-2024
Непонятно кто вообще разрешил этот бизнес...
17:16:19 23-08-2024
Дюша (14:10:14 23-08-2024) Непонятно кто вообще разрешил этот бизнес......
А что, бизнес для местных только купить подешевле и продать подороже? Это спекуляция, за которую в любимом многим СССР к стенке ставили.
16:22:14 23-08-2024
Задолбали уже эти самокатчики. Владельцы этого бизнеса сделайте им отдельные дорожки и пусть ездят. Уже пешеходам негде ходить. А сколько сбитых людей?
19:57:26 23-08-2024
каждый день по нескольку раз в минуту проклинают владельцев этого бизнеса, они там как? как у них здоровье?