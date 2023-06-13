Схему движения трамваев в Барнауле изменят на полчаса

Это необходимо для проведения ремонтных работ на Антона Петрова

13 июня 2023, 17:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 15 июня на полчаса изменят схему движения трамваев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 12 часов дня до 12:30 трамваи маршрутов №3, 5, 7, 9 и 10 будут двигаться по измененным маршрутам.

С временными схемами движения можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала 2023 года по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП, в которых погибли два человека и 24 пострадали.