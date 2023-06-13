Схему движения трамваев в Барнауле изменят на полчаса
Это необходимо для проведения ремонтных работ на Антона Петрова
13 июня 2023, 17:03, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 15 июня на полчаса изменят схему движения трамваев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
С 12 часов дня до 12:30 трамваи маршрутов №3, 5, 7, 9 и 10 будут двигаться по измененным маршрутам.
С временными схемами движения можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае с начала 2023 года по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП, в которых погибли два человека и 24 пострадали.
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