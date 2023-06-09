В Алтайском крае с начала года по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП

За последние пять лет аварийность на пассажироперевозящем транспорте в регионе снизилась

09 июня 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с начала 2023 года по вине водителей автобусов произошло 21 ДТП, в которых погибли два человека и 24 пострадали, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Отмечается, что за аналогичный период прошлого года зарегистрировали 17 таких ДТП – в них погиб один человек и 22 были травмированы.

При этом подчеркивается, что по вине водителей общественного электротранспорта аварий за оба этих периода не было.

Также в Госавтоинспекции рассказали, что в целом за последние пять лет "совместными прилагаемыми усилиями удалось снизить аварийность на пассажироперевозящем транспорте".