Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении нового покушения на Трампа
12 октября полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика
14 октября 2024, 08:37, ИА Амител
Шериф округа Риверсайд в Калифорнии Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьего покушения на экс-главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.
Как ранее сообщали СМИ, 12 октября полицейские задержали мужчину с заряженным огнестрельным оружием вблизи места, где выступал Трамп. Помощники шерифа остановили 49-летнего Вема Миллера, водителя внедорожника. Он незаконно имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Миллер не оказывал сопротивления, его задержали.
"Вероятно, мы предотвратили еще одну попытку убийства", – заявил Бьянко.
Вместе с тем источники издания в ФБР считают, что речи о покушении на жизнь Трампа не идет. Собеседник утверждает, что экс-президенту ничего не угрожало.
09:31:54 14-10-2024
империализм он такой - "дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости"
14:27:54 14-10-2024
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