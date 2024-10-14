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Шериф в Калифорнии заявил о вероятном предотвращении нового покушения на Трампа

12 октября полицейские задержали мужчину с дробовиком неподалеку от места выступления политика

14 октября 2024, 08:37, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com

Шериф округа Риверсайд в Калифорнии Чад Бьянко заявил о вероятном предотвращении третьего покушения на экс-главу США и кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.

Как ранее сообщали СМИ, 12 октября полицейские задержали мужчину с заряженным огнестрельным оружием вблизи места, где выступал Трамп. Помощники шерифа остановили 49-летнего Вема Миллера, водителя внедорожника. Он незаконно имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости. Миллер не оказывал сопротивления, его задержали.

"Вероятно, мы предотвратили еще одну попытку убийства", – заявил Бьянко.

Вместе с тем источники издания в ФБР считают, что речи о покушении на жизнь Трампа не идет. Собеседник утверждает, что экс-президенту ничего не угрожало.

США Происшествия Политика
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Комментарии 2

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Мусик

09:31:54 14-10-2024

империализм он такой - "дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости"

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Гость

14:27:54 14-10-2024

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