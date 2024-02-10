Шесть автомобилей столкнулись на алтайской трассе
Авария произошла в районе села Поспелиха
10 февраля 2024, 10:10, ИА Амител
Массовое ДТП / Фото: полиция Алтайского края
Массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло на трассе в районе села Поспелиха. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Авария произошла 9 февраля в 12:50 на 58-м километре автодороги К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан. Пострадавших в ДТП нет, повреждения получили лишь автомобили.
Напомним, что еще одна жесткая авария 9 февраля произошла в Хабарском районе. 22-летний водитель за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе. В результате погиб пассажир легкового авто, его водитель госпитализирован.
14:34:01 10-02-2024
" водитель за рулем Chery Tiggo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который ехал по встречной полосе." Вопрос: Он ехал по своей полосе, никому не мешал, так почему он не справился с управлением, а водитель грузовика, который вылез на встречку, получается справился ? Где логика?