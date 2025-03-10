Шесть барнаульцев едва не погибли при пожаре в пятиэтажке

Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника

10 марта 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

В Барнауле в пятиэтажном доме на проспекте Коммунаров вспыхнул пожар в квартире на втором этаже. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

"Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасены шесть человек (из них один ребенок)", – сказано в сообщении.

Огонь охватил 12 квадратных метров. Пожар тушили 13 спасателей, задействованы три автоцистерны и автолестница.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Вероятно, в холодильнике произошло короткое замыкание.